Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı - Son Dakika
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Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

16.03.2022 08:42
Ayçiçeği yüklü ilk gemi Mersin'e ulaştı

Rusya'nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı.

Rusya'nın Yisk limanından 9 Mart'ta çıkış yapan 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yüklü Lilac isimli gemi Mersin'e ulaştı.

Tonlarca ayçiçeği yağını taşıyan yük gemisi, Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda geçiş yaptı. Marmara Denizi'nde yol alarak Çanakkale Boğazı'ndan da geçiş yapan gemi, 7 günlük yolculuğunun ardından Mersin'e ulaştı.

Mersin açıklarında bekleyen geminin, bugün sabah saatlerinden itibaren 5 mil açıktaki özel bir firmaya ait platforma yanaşarak, 6 bin 99 ton ayçiçeği yağı yükünü, firmanın depolarına aktarması bekleniyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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