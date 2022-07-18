Ayçiçeğindeki Tırtıl İstilasına Karşı Çağrı: "Çiftçinin Zararı Devlet Tarafından Karşılansın" - Son Dakika
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Ayçiçeğindeki Tırtıl İstilasına Karşı Çağrı: "Çiftçinin Zararı Devlet Tarafından Karşılansın"

18.07.2022 11:33

Tarladaki ayçiçeği bitkisine büyük zarar veren ve giderek yayılan tırtıl istilasına karşı uyarıda bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, “Bu büyük sorunun çözümü için planlı bir mücadele ve uçakla ilaçlama yapılması şart” dedi. Yüceer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na “Çayır tırtılı nedeniyle zora düşen, zararı olan çiftçilerimizin kaybı devletimizin tarafından karşılansın ki bu çiftçiler önümüzdeki dönem yeniden üretebilsinler” çağrısı yaptı.

Tarladaki ayçiçeği bitkisine büyük zarar veren ve giderek yayılan tırtıl istilasına karşı uyarıda bulunan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, "Bu büyük sorunun çözümü için planlı bir mücadele ve uçakla ilaçlama yapılması şart" dedi. Yüceer, Tarım ve Orman Bakanlığı'na "Çayır tırtılı nedeniyle zora düşen, zararı olan çiftçilerimizin kaybı devletimizin tarafından karşılansın ki bu çiftçiler önümüzdeki dönem yeniden üretebilsinler" çağrısı yaptı.

Trakya'da tarlalarda henüz yetişmekte olan ayçiçeği bitkisinde giderek daha çok g2örülen, yayılan çayır tırtılı istilası çiftçilere büyük zarar veriyor. CHP Tekirdağ milletvekili Candan Yüceer, Tarım ve Orman Bakanlığı'na çiftçilerin kayıplarının karşılanması için çağrıda bulundu.

"ARILARI ÖLDÜRMEYEN İLAÇLAR DİKKATE ALINMALI, İLAÇLAMA AKŞAM YAPILMALI"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Yüceer, Trakya'da üreticiye büyük zarar veren tırtıla karşı planlı önlem ve desteklerin alınması gerektiğini şöyle ifade etti:

"Geçtiğimiz günlerde başlayan ve etkisini gün geçtikçe artıran bir çayır tırtılı istilası ile karşı karşıyayız. Bu zararlı, ayçiçek yapraklarını yiyor, ayçiçeğine geri dönülmez zararlar veriyor ve verimi büyük oranda düşürüyor. Tüm Trakya'da üreticimizi zora sokan çayır tırtılına karşı çok hızlı, planlı ve etkili bir mücadele yapılması gerekmektedir. Çayır tırtılı ile mücadele ederken tam da tozlanma zamanında çalışan arıları da dikkate almak gerekiyor. Bilinçsiz ilaçlama arıların ölümüne yol açabilir. Buna karşın arıları öldürmeyen ilaçlar dikkate alınmalı ve ilaçlama için arıların çalışmadığı akşam saatleri değerlendirilmelidir.

"PLANLI MÜCADELE ŞART"

Çiftçilerimiz bölgede kendi imkanlarıyla ilaçlama çalışması yapıyor, drone desteği de olsa bu yetersiz. Bu büyük sorunun çözümü için planlı bir mücadele ve uçakla ilaçlama yapılması şart. Ayçiçeği gibi stratejik bir ürün korunmalı. Üretici yalnız ve çaresiz bırakılmamalı.

"ÇİFTÇİNİN ZARARI DEVLET TARAFINDAN KARŞILANSIN"

Çiftçimiz artan gübre, ilaç ve mazot maliyetlerine karşı üretmeye devam ederken şimdi de bu büyük sorunla karşı karşıya kaldı. Çiftçimiz, borç batağında üretmeye çalışıyor. Buradan Tarım Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Çayır tırtılı nedeniyle zora düşen, zararı olan çiftçilerimizin kaybı devletimizin tarafından karşılansın. Karşılansın ki bu çiftçiler önümüzdeki dönem yeniden üretebilsinler."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayçiçeğindeki Tırtıl İstilasına Karşı Çağrı: 'Çiftçinin Zararı Devlet Tarafından Karşılansın' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayçiçeğindeki Tırtıl İstilasına Karşı Çağrı: "Çiftçinin Zararı Devlet Tarafından Karşılansın" - Son Dakika
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