Son Dakika Haberleri: Ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor
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Ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor

58 dakika önce

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.

Ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor, System.String[]

Hayrabolu ilçesinde hasadı yapılan ayçiçeğinin sapları, tarladan toplanarak kışlık yakacak olarak kullanılıyor.


Vatandaşlar, hasat sonrası tarlalara girerek, kışlık yakacak olarak kullanmak üzere ayçiçeğinin saplarını topluyor.


Subası Mahallesi'nde yaşayan Emine Gültekin, yaptığı açıklamada, vatandaşların ayçiçeği saplarını kışın odunun yanında tutuşturucu olarak kullandığını söyledi.

Gültekin, "Ayçiçeği ekimi yapılan ilçe ve mahallerimizde genellikle ayçiçeğinin sapları yakacak olarak kullanılıyor. Bölgede yaşayanlar soğuk kış günlerinde yakacak ihtiyacını ucuza mal edebilmek için hasat sonrası tarlada kalan ayçiçeği saplarını traktörlere yükleyerek evlerinin depolarına götürüyor." dedi.

Hayrabolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:46 Kaynak: AA
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