Ayçiçek alım avans fiyatları yeniden belirlendi
Türkiye'nin en büyük ayçiçeği alıcısı olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği alım fiyatlarını yeniden revize ettiğini açıkladı.
Türkiye'nin en büyük ayçiçeği alıcısı olan Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği alım fiyatlarını yeniden revize ettiğini açıkladı.
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı, daha önce Birlik tarafından 39-41 arası yağ oranına sahip ayçiçeği tonuna 3 bin 240 lira fiyat verilirken, yeni uygulama ile bu rakamın 3 bin 550 liraya yükseltildiğini, yine yüzde 44 ham yağ oranlı ayçiçeği için 3 bin 763 TL/ ton fiyat uygulanacağı ilk belirlenen fiyatın 3 bin 434 lira 40 kuruş TL/ton olarak açıklandığını söyleyen Kalpakçı " yüzde 50 ham yağ oranına sahip ayçiçeği ise daha önce açıklanan avans fiyatı 3 bin 726 lira/ton olarak açıklanmış, şimdi ise bu rakam 4 bin 83 lira/tona yükseltilmiştir. Amaç yağ ham maddesi yüksek olan ayçiçeği üretimini teşvik etmek, ve üreticimizin daha çok para kazanmasını sağlamaktır. Yeni açıklanan avans fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi Başkanı Sadettin Kalpakçı Manyas'ta ayçiçeği hasadının başladığını söyledi. - BALIKESİR
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