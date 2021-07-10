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Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika

Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

10.07.2021 12:51

Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı.

Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

SAMSUN - Türkiye'nin sıvı yağ ve kuruyemiş üretiminde önemli bir yere sahip olan ayçiçeği, çiçek açmasıyla uçsuz bucaksız tarlalar sarıya boyandı. Eşsiz güzelliği görenler durup fotoğraf çektirmeden gitmiyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl 90 bin dönümün üstünde bir alanda ayçiçeği ekildi. İlkbaharda ekilen bitki, temmuz ayında yüzünü gösterdi. Sarıya boyanan tarlalar adeta fotoğraf tutkunlarını ve vatandaşları mest ediyor. Vatandaşlar hem doyumsuz manzarayı seyrediyor hem de bol bol fotoğraf çektiriyor.

Ayçiçek tarlasının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayarak görenleri kendisine hayran bıraktığını söyleyen Muhtar Mükremin Ateş, "Muazzam bir görüntüye sahip. Ayçiçeği üretiminde ise bir gelişme oldu. Sürekli ekiliyor. Siz de gördünüz, sapsarı bir görüntü var. Bu görüntü olduğu için insanlar geliyor, duruyor, fotoğraf çektiriyor. Mavi ile yeşil, sarı birleşiyor. İnsanlar rahatlıyor. Ayçiçeği üretiminde biraz artış oldu. Bu sene yağışlarımız güzel, sulama sorunlarımız ise az az çözüldüğü için ürünümüz güzel" dedi.

Saray Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaş ise "Mahallemizde ayçiçeği ekimi arttı. Buradan gelip geçenler sürekli fotoğraf çektiriyor. Gitgide ise artışlar devam ediyor. Köyümüzün sadece tek sıkıntısı sudur. Sulama sıkıntımız olduğu için arazimiz kırsal kalıyor. Ayçiçekleri ile çok ilgilenen var" diye konuştu.

Ayçiçeği üretimi ilçeye hem ekonomik katkı hem de doğal güzellik kazandırıyor.

Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı
Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı

Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayçiçek tarlaları sarıya boyandı, kartpostallık manzaralar ortaya çıktı - Son Dakika


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