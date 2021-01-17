Ayçiçek üreticilerine müjde - Son Dakika

Ayçiçek üreticilerine müjde

17.01.2021 14:25

Ayçiçek üreticilerine müjde Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay: "2021 yılında ayçiçek üretimi için yeterli suyumuz var" "Kayalı Barajı'na yağış sebebiyle 5 dereden günlük 500 bin metreküp su geliyor" Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay, son 2...

Ayçiçek üreticilerine müjde

Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay:

"2021 yılında ayçiçek üretimi için yeterli suyumuz var"

"Kayalı Barajı'na yağış sebebiyle 5 dereden günlük 500 bin metreküp su geliyor"

KIRKLARELİ - Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay, son 2 yıldır kuraklık sebebiyle su seviyelerinin yüzde 5'lere kadar düştüğünü belirterek, "Son yağışlarla birlikte Kayalı Barajımıza şuana kadar 24 milyon metreküp su geldi. Ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerimize 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajımızda mevcut su olacaktır" dedi.

Kırklareli'nde etkili olan yağışlarla bölgenin büyük barajlarından biri olan Kayalı Barajı doluluk oranı yüzde 24 arttı. Bu artışla birlikte barajı besleyen 5 dereden günlük olarak 500 bin metreküp su gelmeye devam ediyor.

"Yağan yağış nedeniyle barajımıza 24 milyon metreküp su geldi"

Yağışların çiftçilere umut olduğunu dile getiren Kayalı Köy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay bu yağışlarla ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerin 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajda yeterli su olacağını belirterek "Kayalı Barajımız 150 milyon metreküp su toplama hacmine sahip olup yüzde 60 tarımsal amaçlı, yüzde 40 içme suyu amaçlıdır. Son yaşanan kuraklığa göre barajımızın seviyesi 8 milyon metreküplere kadar düştü. Yağışlarla barajımıza 24 milyon metreküp su geldi. Şuan ki seviyemiz yüzde 23, yüzde 24 seviyesinde olup, barajımızda 34 milyon metreküp su bulunmaktadır. Buradan ayçiçeği ekimi yapacak üreticilerimize 2021 yılında ayçiçeği üretimi için barajımızda su olacaktır" dedi.

Kayalı Barajına bağlı 14 tane köy olduğunu söyleyen Başkan Kolay. "Kayalı Barajımızdan 14 köye su verilmektedir. Bu 14 tane köy tarımsal amaçlı sulamada toplamda 60 bin dekar arazi sulamakta. Barajımızı besleyen 5 tane dere bulunmakta. Şuanda barajımıza bu derelerden günden 500 bin metreküp su gelmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ayçiçek üreticilerine müjde
Ayçiçek üreticilerine müjde
Ayçiçek üreticilerine müjde
Ayçiçek üreticilerine müjde

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayçiçek üreticilerine müjde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesinden koronavirüslü dondurma açıklaması: Dünyada gıda ile geçiş olduğu gösterilmedi ABD'de Joe Biden'ın yemin töreni öncesi görülmemiş tedbirler alındı: 25 bin tam teçhizatlı asker görev yapacak Beşiktaş, kar yağışı nedeniyle derbiye beyaz değil çubuklu forma ile çıkacak Son Dakika! Çanakkale, İzmir ve Erzincan'dan sonra Elazığ'da da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı Vuhan'daki bilim insanlarından olay itiraf: Koronavirüs mağaradaki yarasının saldırısından sonra yayıldı Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz Sular çekilince altıncı yüzyıldan kalma kaya mezarları ortaya çıktı
Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan şüpheli tutuklandı Bakırköy'de eşinin yüzünü falçatayla yaralayan şüpheli tutuklandı         
14:29
Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde Sivasspor'un karda oynanan Başakşehir maçında sahaya beyaz formayla çıkması dünya gündeminde         
14:07
Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü Son Dakika! Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus bandıralı kuru yük gemisi battı: 2 kişi öldü         
13:12
Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu Davutoğlu saldırı sonrası ona seslenmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Selçuk Özdağ'a geçmiş olsun telefonu         
12:58
2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor 2 bin 500 yıllık 'mezar oda' halen gizemini koruyor         
11:46
İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü         
10:49
Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular Yaptıkları 3 metrelik kardan adamın adını 'Donald Trump' koydular         
10:39
Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı         
09:11
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kalınlığı 1,5 metreyi buldu! Ev ve araçlar kardan görünmez hale geldi         
08:17
Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti         
00:04
Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu         
23:17
Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı Mesut Özil'in Fenerbahçe'den alacağı ücret belli oldu! 3,5 yıllık transferin maliyeti dudak uçuklattı         
19:37
Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı Tutuklanan Savunma Sanayii Başkanlığı casusunun ifadesi ortaya çıktı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışta konuşmak isteyen ismi böyle uyardı: O mikrofonu milletvekilimize ver         
14:43
Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti Gelin ve damadın 'Gerdek partisi' sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti         
13:05
Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler Dünya, öz kızlarını 5 yıldır kafese kapatan aileyi konuşuyor! Kıyafetlerini yediği için çuval giydirmişler         
12:21
Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı Ümit Özat, Mesut Özil sorusunu sorunca Acun Ilıcalı bozuldu: Bu sorulmayacaktı         
10:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2021 14:42:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayçiçek üreticilerine müjde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei