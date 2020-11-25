Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi - Son Dakika

Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi

25.11.2020 09:36
Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi, System.String[]

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova'dan yapılan ithalat dışındakilerde, "yüzde 30" düzeyinden "yüzde 90" indirimle "yüzde 3.0" düzeyine düşürüldü.

Ayçiçek tohumu yağının gümrük vergisi, Kosova'dan yapılan ithalat dışındakilerde, "yüzde 30" düzeyinden "yüzde 90" indirimle "yüzde 3.0" düzeyine düşürüldü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararla, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) 1512.11.91.00.00 olarak belirtilen ayçiçek tohumu yağının 30 Haziran 2021 tarihine kadar yapılan ithalatında, yüzde 3.0 gümrük vergisi ile birlikte, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılacak ithalat hariç olmak üzere 6.0 euro toplu konut fonu uygulanacak. Söz konusu ithalata, 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren aynı gümrük vergisine ek olarak, 100 kilogram başına, Kosova'dan bu kapsamda yapılan ithalat hariç olmak üzere 28 euro toplu konut fonu uygulanması hüküm altına alındı.


Gazete, Kosova, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yıllardır komada olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi Mert Günok'un Manchester United maçında yaptığı hata sert eleştiriler aldı Azerbaycan askerlerinden Ermeni sivillere: İsterseniz kalabilirsiniz, kimse size kötü davranmayacak Koronavirüse yakalanan Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım ile evleri ayırdı MasterChef Türkiye'de 25 bin TL'lik para ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, koronavirüse yakalandı! Yaşadığı süreci anlattı İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs genelgesine tereddütsüz uyulması talimatını verdi G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti
Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor Esnafa faturalar ve kira için hibe desteği geliyor         
09:36
Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın Hükümete yakın isim Erdoğan'la Arınç'ın "İstifa" konuşmasını yazdı: Yanlış yaptım         
09:26
Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak Korkutan vaka artışı sonrasında Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Bakan Koca, toplantı sonrasında açıklama yapacak         
08:56
Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü? Bülent Arınç ve Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce hangi konularda ters düşmüştü?         
08:21
Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi Sağanak, kar, don, fırtına! Uyarılar peş peşe geldi         
07:56
Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu Cinsel ilişki teklifini reddeden sevgilisini vurdu, çıkan arbedede canından oldu         
07:05
Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi         
00:09
Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim         
23:26
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüz binlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı Bülent Ersoy'un 6 saatlik alışverişi taksiye dahi sığmadı         
11:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2020 09:47:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayçiçek yağında gümrük vergisi yüzde 3'e indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei