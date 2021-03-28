Ayçiçek Yağının Fiyatı Neden Artıyor?

Oruçoğlu Yağları Genel Müdürü Rıfat Tekbaş, ayçiçeği yağındaki fiyat artışının sebebini açıkladı.

Tekbaş, fiyat artışlarının genellikle arz talep dengesiyle alakalı olduğunu ve üretimin azalıp talebin artması durumunda fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Covid-19 ve kuraklığa bağlı olarak ayçiçeği yağı fiyatlarının %90 oranında arttığını belirten Tekbaş, fiyat artışının ilk olarak üretime, daha sonra rafa yansıdığını söyleyerek fiyat artışını önlemenin tek yolunun üretimi artırmak olduğunu vurguladı.

Tekbaş, "Fiyatların artışı bizi iki türlü bağlamaktadır. Bir tanesi, yerine koyma maliyetimiz yükseliyor. İkincisi, ek finans ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla fiyatların yükselmesi bize karlılık olarak geri dönmüyor. Tam tersi bir gider olarak geri dönüyor." şeklinde konuştu.