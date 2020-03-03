FİBA Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Murat Özyeğin, "AVM'ler farklı aktiviteler, farklı spor yapma alışkanlıkları, farklı sanatsal ve kültürel faaliyetler ve konserler gibi aktivitelerle aslında alışverişin ikinci plana düştüğü bir sosyal yaşam merkezi olma noktasında ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.



AYD ile Soysal iş birliğinde düzenlenen 12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Özyeğin, AVM'lerin, zaman içinde dünyadaki bazı gelişmeler çerçevesinde, kültürel anlamda ve farklı konularda da önemini artırarak devam ettirecek doğal unsurlar olacağını belirtti.



Özyeğin, çocukların, yeni yetişen neslin önündeki en büyük düşmanın aslında ellerindeki ekranlar olduğuna işaret ederek, "Onların getirdiği sosyalleşme eksikliği ile insanlar birbirinden uzaklaşıyorlar, insanlardan birbirinden kopuyorlar." diye konuştu.



AVM'lerin, daha fazla birey olarak oyunların oynandığı, alışveriş kelimesinin ikinci plana düştüğü bir yaşam merkezi, bir birliktelik merkezi ve bir buluşma noktası olduğuna değinen Özyeğin, "Kültürel ve sosyal aktivitelerin yapıldığı bir nokta olması anlamında AVM'ler, özellikle yeni nesil AVM'ler çok önemli rol oynuyorlar. Şöyle ki artık birçok AVM'ler farklı aktiviteler, farklı spor yapma alışkanlıkları, farklı sanatsal ve kültürel faaliyetler ve konserler gibi aktivitelerle aslında alışverişin ikinci plana düştüğü bir sosyal yaşam merkezi olma noktasında ilerliyorlar." ifadelerini kullandı.



Özyeğin, perakendeciler ile tam bir bütün olduklarını dile getirerek, perakendeciler ile olmazsa olmaz bir unsur noktasında birlikte yaşadıklarını ifade etti.



"Fiyat, ürün her yerde var, AVM'de bir değer katmak, farklı bir şeyler yapmak önemli"



Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ise bugün bir tüketicinin elektronik ürün almaya karar verdiğinde hangi firmadan alırsa alsın mutlaka Teknosa'ya ya da www.teknosa.com'a baktığını söyledi.



Amerika'da alışveriş yolculuğunun iki kanaldan olduğunu ifade eden Gürcan, "Offline'dan başlıyor, online'a gidiyor, tekrar mağazaya gidiyor, tekrar online'a gidiyor." dedi.



Gürcan, Teknosa denince akla güvenin geldiğini aktararak, "Müşteri neye güveniyor. Satış sonrasına güveniyor. Müşterilerimizin yüzde 82'si önce www.teknosa.com'a uğruyor, sonra mağazaya giriyor. Fiyat, ürün her yerde var, AVM'de bir değer katmak, farklı bir şeyler yapmak çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.



"Alışveriş merkezlerinin en kritik tarafı EQ'sunun olup olmadığıdır"



Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan da en çok ürün, en güzel ürün, en ucuz ürünlerin işin IQ (Zeka) tarafında olduğunu, tüm markaların bu işin üstesinden geldiğini belirterek, "Mağazanın ve alışveriş merkezlerinin en kritik tarafı EQ'sunun (Duygusal Zeka) olup olmadığıdır. İletişiminde o etkileşimi sağlayabiliyor mu? Şu anda bizim ana konsantrasyonumuz tamamen bu tarafta. Müşteri markaya nasıl yaklaşır diye düşünüyoruz. Dostuna, arkadaşına yaklaşır gibi yaklaşır diye düşünüyoruz. Seni iyi tanıyan, senin ile iyi iletişim kuran ile arkadaşın, dostunla sosyal hayatta görüşmek istersin. Aynı şey markalar ve AVM'ler için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, zirve kapsamında, "Alışveriş Merkezleri Hizmet Başarı Ödülleri" verildi. Alışveriş Merkezleri Hizmet Kalitesi Benchmark Projesi'nde 2019 yılında en yüksek notu alan Agora AVM Antalya, Bilkent Center Alışveriş Merkezi, Samsun Piazza Alışveriş Merkezi, Terracity Alışveriş Merkezi ve Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi ödül almaya hak kazandı.