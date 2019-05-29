Son Dakika Haberleri: AYD: AVM'lerin bayramın ilk günü kapalı olmasını anlamlandırmak zor
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AYD: AVM'lerin bayramın ilk günü kapalı olmasını anlamlandırmak zor

1 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerin Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması "anlamlandırılması zor bir durum" olarak tanımladı.

AYD: AVM'lerin bayramın ilk günü kapalı olmasını anlamlandırmak zor, System.String[]
Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerin Ramazan Bayramı'nın ilk günü kapalı olması "anlamlandırılması zor bir durum" olarak tanımladı.
AYD'den yapılan konuyla ilgili açıklamada şöyle denildi:
"Alışveriş merkezlerimiz artık ticari işlevinden çok vatandaşlarımızın sosyalleştikleri, kültürel faaliyetlerde bulundukları mekanlar olarak hayatımızda yer alıyor. Dolayısıyla bayram günlerinde bu özellikleri ile daha da öne çıkan AVM'lerin kapalı tutulmasını anlamlandırmak zor. Öte yandan ülkece çok çalışmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Nasıl turizm sektörünün bu günlerde canlanması bekleniyorsa aynı şekilde Türkiye'nin ve perakende sektörünün alışveriş ile hayatiyetini geliştirmesi de doğal bir durumdur. Bayram tatili dolayısıyla AVM'lerin her zamankinden fazla turist ziyaretçi ağırlama potansiyeli de unutulmamalıdır. Ancak bu konuda takdir ve yetkinin sayın valilerimizde olduğunu belirtir, AYD olarak alınacak her türlü karara tüm üyelerimizin saygı duyacağını ifade etmek isteriz."


- Istanbul
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:21 Kaynak: DHA
Ramazan Bayramı, Ekonomi
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