AYD BAŞKANI ALTAŞ AVM'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMA - Son Dakika
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AYD BAŞKANI ALTAŞ AVM'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

6 saat önce

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hakkında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Alışveriş merkezlerinin kapatılması yönünde bir tavsiye kararı aldık.

AYD BAŞKANI ALTAŞ AVM'LERLE İLGİLİ AÇIKLAMA, System.String[]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler hakkında Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı (AYD) Prof. Dr. Hüseyin Altaş, "Alışveriş merkezlerinin kapatılması yönünde bir tavsiye kararı aldık. Birçok alışveriş merkezi, bu karara uyarak kapatma yönünde karar alıyorlar" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'evde kalın' çağrısının ardından Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği de harekete geçti. Toplum sağlığını düşünerek harekete geçtiklerini belirten Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, " Cumartesi günü AYD olarak; alışveriş merkezlerini 12.00 - 20.00 arasında açılıp kapanması yönünde bir tavsiye kararı almıştık. Ancak bu karar o güne ait bir karardı. Daha sonra gelişen toplum algı, toplumun bu işe gösterdiği hassasiyet, dünyadaki gelişmelerle pazartesinden itibaren değişmeye başladı. Pazartesi günü itibariyle ülkemizde çıkmaya ve artmaya başlamasıyla perakendeciler kapatma kararı aldı. Perakende derneklerinden gelen art arda kapatma kararlarının ardından 350'nin üzerinde marka alışveriş merkezlerinde çalışmıyor. Birde dün akşam itibariyle Cumhurbaşkanımızın üç hafta itibariyle evlerinizde kalın önerisi nedeniyle, bizde halkın bunu yerine getirebilmesi için perakendecinin talebi ve toplum sağlığını düşünerek alışveriş merkezlerinin gıda, temizlik ve hijyen maddelerini sağlamada en hijyenli yerler olduğunu düşündük ve en azından temel ihtiyaç maddeleri ve temizlik maddelerinin sağlanabileceği noktalar haricinde tamamını kapatılması yönünde tavsiye kararı aldık. Aldığımız kararları Ticaret Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığıyla paylaşıyoruz. Bizim alışveriş merkezlerindeki perakendeciler tek başına kapatma kararı alabilirken bizler kamu kararı haricinde karar almak istemedik. Çünkü böyle bir dönemde kamu otoriteleriyle işbirliği içerisinde olmanın daha faydalı olduğunu düşündük. Bu nedenle tavsiye kararı aldık. ve yasal mevzuat olarak da alışveriş merkezlerini işyeri sağlayan platformlar olarak değerlendiriyoruz. Sokaktaki dükkandan bizim bir farkımız yok. Dolayısıyla sokaktaki dükkanın açılıp kapanmasına kamu karar veriyorsa, biz de kamunun karar vermesi gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

KAPANAN MAĞAZA ÇALIŞANLARININ ÖZLÜK HAKLARINDA BİR KAYIP OLMAYACAK

Alışveriş merkezlerindeki faaliyetlerini geçici olarak durduran firmalarda çalışan kişilerin özlük haklarında bir kayıp yaşamayacağını belirten AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş," Böyle bir dönemde ekonomik kaygıları bırakmak zorundayız. Çalışanlarımız açısından kesinlikle iş kaybının olmayacağını, özlük haklarında bir kayıp olmayacağını buradan söyleyebiliriz. Ayrıca kira kaybı olan kiracılarımıza da kendi özel durumlarını birebir dikkate alarak özellikle kapalı kaldığı yerlerde mücbir sebepler oluştuğu için kiraların alınmaması dahil birçok önlemin alınacağını söylemek istiyorum" şeklinde konuştu.

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNİN KAPATILMASI YÖNÜNDE TAVSİYE KARARI ALDIK

Alışveriş merkezlerinin kapatılması yönünde tavsiye kararı aldıklarını belirten Altaş," Biz öncelikle kamu sağlığı ve yararının yanı sıra milli güvenlik kavramlarını bir haftadır öne çıkarıyoruz. Bu nedenle alışveriş merkezlerinin kapatılma kararını kamuyla birlikte almak istiyoruz. Birkaç gün önce perakendecilerin tamamen kapatma kararı almasıyla birlikte fiili bir durum oluştu. Zaten şu anda alışveriş merkezlerine çoğu insan gitmiyor. Bizde Cumhurbaşkanımızın evde kalın çağrısına istinaden halka daha yardımcı olabilmek adına alışveriş merkezlerini tavsiye olarak dün akşam itibariyle kapatılması kararını aldık. Ancak bu tavsiye kararına kim uyar, nasıl uyar, kamu buna ne der, bunu bugün içerisinde göreceğiz. Yarın itibariyle birçok alışveriş merkezimiz bu tavsiye kararına uyarak kapatma yönünde kararlarını alıyorlar" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-AYD Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş'la röportaj

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:17 Kaynak: DHA

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