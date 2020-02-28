AYD Başkanı Burhan, İdlib'teki saldırı sonrası kara propagandaya dikkat çekti - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) Başkanı Sinan Burhan, İdlib'teki hain saldırı sonrası bazı medya kuruluşları ve sosyal medyada yapılan kara propagandaya dikkat çekerek, "Haberlerimizde İletişim Başkanlığının bilgilerini kullanacağız. Yalan bilgilere aldırış etmeyeceğiz" dedi.



AYD tarafından İblib'teki hain saldırısı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. 33 şehide Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar dilenen açıklamada, "Ülke olarak yasta olduğumuz bugünlere kara propaganda yapan bir takım medya kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına alet olmamamız gerekir. Ülkemizin bekası ve huzuru için yerel medya kuruluşlarını sağduyu ve itidalli yayın yapmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından verilen bilgilerin dışında herhangi bir bilgi kullanılmamalıdır. Yerel medya Türk Silahlı Kuvvetleri ve milletimizin yanındadır. Halkımıza gerçek ve sağduyulu bilgilerin verilmesi önemlidir. Bu bağlamda İletişim Başkanı Fahrettin Altun'ın yapmış olduğu açıklamaları değerlendirmemiz gerekir" denildi.



AYD Başkanı Sinan Burhan, "Yerel medya olarak milletimizin ve Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Haberlerimizde İletişim Başkanlığının bilgilerini kullanacağız. Yalan bilgilere aldırış etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA