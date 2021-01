AYD Başkanı Burhan: "Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya hepimizin arzusudur" - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Basının itibarı bizler için önemlidir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya hepimizin arzusudur. Demokrasinin sağlam temellere oturtulmasında gazetecilerin ve dolayısı ile medyanın çok önemli bir yeri vardır" dedi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, "Evrensel meslek ilkeleri; kamu yararı, özel hayata saygıyı, hukukun temel ilkelerini üstün tutan bir anlayışla yapılan meslek icrası milletin basına duyduğu güveni daha da artacaktır. Basının itibarı bizler için önemlidir. Tarafsız, özgür, ilkeli ve basın ahlak kurallarına uyan bir medya hepimizin arzusudur. Demokrasinin sağlam temellere oturtulmasında gazetecilerin ve dolayısı ile medyanın çok önemli bir yeri vardır" dedi.

Kağıt fiyatlarının artması nedeni ile gazetelerin kapandığını, telif haklarında düzenlemenin yapılmamasından dolayı radyoların, televizyonların sesinin kısıldığını, Türksat ücretlerinin yüksek olması sebebiyle yerel kanalların kilit vurduğunu belirten Burhan, Covid-19 sürecinde yaşanan ekonomik koşullarla beraber sektörde işsizliklerin arttığını, birçok yerel medyanın personel çıkarttığını ifade etti. Anadolu medyasının bu milletin vicdanı, sesi kulağı, ülkesinin de can damarı olduğunu vurgulayan Burhan, Anadolu medyası için gerekli düzenlemelerin bir an evvel yapılması gerektiğini kaydetti. Basın çalışanlarının karşılaştıkları her türlü zorluklara rağmen görevlerini fedakarlıkla yaptıklarına işaret eden Sinan Burhan, "Haber peşinde toplumsal olaylarda, afetlerde, savaşlarda, çatışmalarda canlarını hiçe sayarak geçen bir yaşam biçimidir gazetecilik. Her türlü zorluklara göğüs geren çalışan gazetecileri takdir ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz. Görevlerini yaparken hayatını kaybeden tüm basın çalışanlarını da rahmetle anıyoruz" dedi. - ANKARA