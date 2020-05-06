AYD'den AVM'lerde 'çalışma saati' tavsiyesi - Son Dakika
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AYD'den AVM'lerde 'çalışma saati' tavsiyesi

6 saat önce

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020-1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi, faaliyet göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.

AYD'den AVM'lerde 'çalışma saati' tavsiyesi, System.String[]

Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD), AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020-1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi, faaliyet göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.


AYD'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "AVM'de mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde 11.00-19.00 saatleri arasında, 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi, faaliyet göstermesine izin verilmesi yönünde tavsiye kararı aldı.AYD olarak, Covid-19 salgınının Türkiye'de tespit edilmesi ile eş zamanlı olarak kamu sağlığının korunmasına destek olmak amacıyla hızlı adımlar atılmış, sektöre ışık tutmak maksadıyla bazı tavsiye kararları alınmıştır.


Bu süreç, dileyen perakendeciye salgının seyri hakkında genel bir kanaat edinene kadar, esnek çalışma saatine (12.00-20.00) uygun faaliyet göstermesine izin verilmesi yönündeki tavsiye kararı ile başlamıştır. Nitekim bu kararın alınmasından hemen sonra gerek perakendecilerin talepleri ve uygulamaları nedeniyle gerekse kamu sağlığının korunması mücadelesine destek olmak amacıyla; AVM'lerin geçici süreliğine kapatılması, AVM'lerin kapalı kaldığı süre boyunca da kiracılardan kira bedeli tahsil edilmemesi yönünde tavsiye kararları alınmıştır. Tüm bu kararlarda kamu sağlığının öncelik olduğu ve ayrıca istihdamın kesintisizliğinin de en önemli gündemlerimizden birini oluşturduğu vurgulanmıştır.


Yakın zamanda Derneğimiz kamu otoriteleri ve sektör paydaşları ile yoğun görüş alışverişlerinde bulunmuş; Sağlık Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız ile Bilim Kurulunun olumlu görüşte olması halinde ve perakendecilerin çoğunluğunun da talepte bulunması kaydıyla, AVM'lerin gerekli önlemler alınarak 11 Mayıs'tan sonra kademeli şekilde açılabileceği yönündeki görüşünü kamuoyu ile paylaşmıştır. Keza Derneğimiz, perakendeci ve AVM yatırımcılarının, salgına karşı alacağı dezenfeksiyon ve hijyen önlemlerinin, yurt dışı örneklerine de uygun olarak eksiksiz olması için konunun uzmanları ile bir çalışma yapmış ve bunu ilgili taraflarla paylaşmıştır.


Salgınla mücadelede ülkemizin ortaya koyduğu başarıda katkısı olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere sağlık ordumuza, kamu ve özel sektör çalışanlarına ve en önemlisi alınan tedbirlere hassasiyetle uyan vatandaşlarımıza müteşekkiriz. Gelinen aşama itibariyle, Sayın Cumhurbaşkanımız da 04.05.2020 tarihli kabine toplantısında alınan kararları bilgilendirdiği basın toplantısında, hayatın kontrollü şekilde normalleşmesi programı kapsamında, Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının talimatlarına uyulması, gerekli önlemlerin de alınması kaydıyla AVM'lerin 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle açılacağını açıklamıştır.


Sayın Cumhurbaşkanımızın bu açıklamasının bir gereği olarak;


1- Bilim Kurulu ve Ticaret Bakanlığımızın talimatlarına uyulması suretiyle ve gerekli ilk önlemlerin alınması kaydıyla, 11 Mayıs 2020 itibariyle, kapalı AVM'lerin kademeli şekilde açılabileceği,


1.1. Dileyen perakendecinin 11 Mayıs 2020 tarihinden itibaren ilgili AVM'deki mağazasını Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının belirleyeceği asgari tedbirlere ilaveten müşteri ve çalışanların sağlığını korumak adına gerekli görülen önlemleri almak suretiyle açarak faaliyetlerine başlamasına ve hatta Ramazan ayında olduğumuz da gözetilerek mağazalarını açan perakendecilerin 11 Mayıs 2020 - 1 Haziran 2020 tarihlerinde, (AVM normal açılış saati 10.00-22.00 olarak kalmakla) 11.00-19.00 saatleri arasında faaliyet göstermesine izin verilmesi,


1.2. Bunlara ek olarak açılış hazırlıkları ve salgın önlemlerini henüz tamamlayamadığı için 11 Mayıs 2020 itibariyle mağazasını açmayan perakendecilere salgınla mücadelede olumlu seyrin devamı ile 1 Haziran 2020 tarihine dek kolaylık sağlanması, geç açıldığı iddiasıyla sözleşmesel/kanuni herhangi bir yaptırım uygulanmaması,


1.3 Bu sebeple tüm perakendeci/kiracılar bakımından nihai açılış tarihinin salgınla mücadelenin olumlu seyri ile 1 Haziran 2020, çalışma saatinin de 1 Haziran 2020 itibariyle yeniden 10.00-22.00 olarak belirlenmesi,


1.4. (Halihazırda açık olan market ve eczaneler hariç) Bu karara konu AVM'lerdeki mağazasını Mayıs ayında açan/açmayan kiracılardan Mayıs ayı için herhangi bir kira bedeli tahsil edilmemesi; devam eden aylar bakımından ise her AVM'nin kendi koşullarında ve özelinde kiracılarına gerekli desteği vermesi için azami çaba harcaması


yönünde tavsiye kararı alınmıştır.


Sürecin tüm paydaşlarca elbirliği ile yürütülmesi dileğiyle, bu tavsiye kararımızı paylaşır; salgınla mücadelede canla başla görev yapan başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm kamu ve özel sektör çalışanları ile tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti gösteren vatandaşlarımıza müteşekkir olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isteriz. Ülkemiz ve dünyanın salgından en kısa zamanda tamamen kurtulması en büyük dileğimizdir." - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 11:39 Kaynak: İHA


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