AYD'den AVM'lerin açılışı hakkında tavsiye kararları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AYD'den AVM'lerin açılışı hakkında tavsiye kararları - Son Dakika Ekonomi

AYD'den AVM'lerin açılışı hakkında tavsiye kararları

6 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin açılış zamanı ve kısa vadede öngörülen uygulamalar hakkındaki yeni tavsiye kararlarını paylaştı.

AYD'den AVM'lerin açılışı hakkında tavsiye kararları, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin açılış zamanı ve kısa vadede öngörülen uygulamalar hakkındaki yeni tavsiye kararlarını paylaştı.


Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) AVM'lerin açılış zamanı ve kısa vadede öngörülen uygulamalar hakkındaki yeni tavsiye kararlarını paylaştı. Maddeler halinde açıklanan tavsiyeler şöyle sıralandı:


"Yetkili otoriterler tarafından AVM'lerin faaliyetlerine devam edebilmelerinin uygun olduğunun değerlendirilmesi durumunda, aşağıdaki önlemlerin alınması kaydıyla AVM'lerin açılması ve faaliyete devam etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmiştir. Alışveriş merkezi, mağaza çalışanları ve tüm tedarikçilerinin AVM'de bulundukları süre boyunca kamu otoritesi tarafından uygunluğu onaylanmış türde maske takması önerilmektedir. Kapı girişlerindeki güvenlik ile danışma personellerinin de ilave olarak siperlik takması tavsiye edilmektedir.


Kamuya açık alanlar için getirilen kısıtlamalara uygun olarak Alışveriş Merkezi ziyaretçilerimizin maskeyle girişlerinin zorunlu tutulması önerilmektedir.


Alışveriş Merkezi maliki/yönetici şirketinin, kiracıların, tedarikçi, taşeron, hizmet veren şirketlerin, özetle her ne sıfatla olursa olsun AVM'de geçici veya sürekli çalışan kişilerin Alışveriş Merkezi girişlerinde ateşinin temassız dijital termometreyle kontrolünün sağlanması ve yüksek ateşi çıkanların (örn. 38 derece üzeri) geri çevrilmesi önerilmektedir. Bu sırada güvenlik görevlileri tarafından herhangi bir kayıt alınmaması, ateşi yüksek çıkan ilgilinin bizatihi kendisinin ilgili işvereni ile iletişime geçmesi önerilmektedir.


Giriş kapılarında sosyal mesafenin korunması amacıyla görsellerin oluşturulması ve kişisel koruyucu donanımın eksiksiz olması zorunluluğu uyarılarının asılması önerilmektedir.


Asansör taşıma kapasitesinin yarı yarıya düşürülerek kullanıcı sayısının azaltılması ve yine sosyal mesafe uyarı görsellerinin konulması önerilmektedir. Ek olarak, sadece hamile, bebek arabalıve engelli kullanımına izin verilen bir düzenleme olması veya asansör kullanımının dokunmatik mekanizma sebebiyle bir süre kapatılması da değerlendirilmelidir. (yaş sınırlamasının kaldırılması sonrası 65 yaş üzeri kullanımı için de izin verilebilir)


Yürüyen merdivenlerde sosyal mesafe uyarı görsellerinin eklenmesi önerilmektedir.


Tuvaletlerde sosyal mesafenin sağlanabilmesi amacıyla girişlere ziyaretçiler için bilinçlendirme ile uyarı metinlerinin konulması ve tuvalet giriş sayısında bir belirleme yapılması önerilmektedir.


El dezenfektanların yoğun kullanım alanlarında müşterilerin kullanımına sunulması önerilmektedir.


İbadethanelerin kamu otoritesinin alacağı kararlar doğrultusunda kullanımına devam edilmesi tavsiye edilmektedir.


Sosyal mesafenin sağlanabilmesi amacıyla anonsların yapılması önerilmektedir. (Örnek anons içeriğinin AYD tarafından oluşturulması düşünülebilir)


Mağazaların satış alanlarında mevzuata uygun dezenfeksiyonu uygun periyotlarda yaptırmaları ve Alışveriş Merkezi yönetimlerine sunmaları önerilmektedir.


Mağazalar tarafından temassız pos cihazları kullanımının teşvik edilmesi tavsiye edilmektedir.


Alışveriş Merkezilerinde müşteri ve çalışanların ortak temas noktaları ( ATM, asansör, güvenlik noktaları, yürüyen merdiven bantları, personel dinlenme alanları ve benzeri) dezenfeksiyonlarının uygun periyotlarda yaptırılması önerilmektedir.


Klima santrallerinde karışım hava kullanılmaması, içeriye %100 taze hava verilmesi ve içerideki havanın da dışarı atılması gerekmektedir. Klima santrali, fancoil veya gazlı sistem cihazların hava filtrelerinin ihtiyaca göre sıklıkta temizlenmesi veya yenilenmesi önemli bir tedbir olacaktır. Alışveriş Merkezlerinin kapalı saatlerinde (müşteri açılış öncesi ve kapanış sonrası) kontrollü olarak doğal havalandırma yapılması önerilir.


Bunun için duman tahliye kapakları,açılabilir pencereler gibi doğal havalandırma işlevi gören sistemlerden faydalanılması planlanabilir. Mescit, Temizlik Odası ve özellikle tuvaletler gibi ıslak hacimlerin havalandırmalarının mutlaka aktif olarak çalışması önem taşımaktadır. Bu sistemlerdeki bakım ve temizlik operasyonlarını yapan personelin, kişisel koruyucu donanımlarının tam olması ve dezenfekte edilmiş ekipmanlar ile çalışması tavsiye edilmektedir.


Ortak alan oturma gruplarının kullanıma kapatılması veya kaldırılması önerilmektedir.


Yeme ve içme alanlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla oturma gruplarının yarı yarıya azaltılması tavsiye edilmektedir. Bir masada 2 kişi oturacak şekilde ve masalar arası mesafenin 2 mt olması bu amaca uygun bir düzenleme olarak önerilmektedir.


Mevzuat gereği var olan çocuk oyun alanlarının kapalı tutulması tavsiye edilmektedir. Bakanlık genelgesi ile hizmeti durdurulan sinema, eğlence alanları, spor salonları restoran ve kafeler de mevzuat gereği (aksi belirtilene kadar) kapalı olacaktır. Bu yerler açıldığında da diğer kiracılar gibi dezenfektasyonla ilgili tüm tedbirleri almaları gerekmektedir.


Ziyaretçileri bir araya getirecek, sosyal mesafenin korunması zor etkinliklerin yapılmaması önerilmektedir.


Ücretsiz verilen bebek bakım arabası, engelli arabası, power bank ve benzeri ekipmanların her kullanımdan sonra dezenfekte edilmesi önerilmektedir.


Temaslı dijital yönlendirmelerin kapalı tutulması tavsiye edilmektedir21- Danışma önlerine sosyal mesafe uyarı çizgilerinin çekilmesi önerilmektedir.


Müşteri servis araçlarında kamunun genelgelerine uygun olarak sosyal mesafenin korunması ve dezenfeksiyonlarının yapılması önerilmektedir.23- Valelerin kapalı tutulması önerilmektedir.


Alışveriş Merkezi yönetimlerin Covid-19 (salgın) acil durum eylem planlarının hazırlamaları ve mağazaların da hazırlayarak Alışveriş Merkezi yönetimlerine sunmaları şart konulması önerilmektedir.


Tedarikçi ve kargo/kurye girişlerinin belli saatler ile sınırlandırılması kontrollü girişleri kolaylaştıracağından bu yönde uygulamaların hayata geçirilmesi önerilmektedir.


AVM çalışanlarının yemek ihtiyacı için, kamu otoritesinin uygun gördüğü standartları karşılayan restoranların açık bulundurulması önerilmektedir.


Mağazalar için belirlenen sosyal mesafe ve hijyen konularındaki standartlar ve zorunlu uygulamaların kamu otoritesi tarafından yapılacak denetimlerde AVM yönetimleri tarafından gerekli yardım ve özen gösterilecektir.


AVM girişlerinde temassız kontrollerin (el dedektörleri v.s.) arttırılmasının sağlanması önerilmektedir.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Tek kullanımlık maske eldiven gibi kişisel hijyen malzeme atıklarının yönetiminde covid-19 tedbirleri" konulu genelgeye uygun olarak gri renkli veya gri etiketli atık ekipmanı bulundurulması önerilmektedir.


Yeme İçme alanlarında sosyal mesafeyi sağlayacak şekilde; kasalarda oluşabilecek sıranın düzenlenmesi için zeminde işaretlemeler, ziyaretçi ile kasa personeli arasında kasa önü sabit vizör (ya da kasa personeline vizör başlık) ve sıra-matik sisteminin uygulanması gibi müşteri ve çalışan sağlığını gözeten düzenlemelerin yapılması önemlidir. Ödemelerin temassız ödeme cihazları ile yapılabilmesinin sağlanması önerilmektedir.


Sağlık ve temizlik personeline değişen yeni iş tanımları ve corona virüs kapsamında yapılacaklar üzerine teorik eğitim verilmesinin sağlanması önerilmektedir.


Ziyaretçilerin ateşinin ölçümünün temassız dijital termometreyle yapılması, kamu otoritesinin belirleyeceği yüksek ateş değerlerine sahip ziyaretçilerin diğer ziyaretçi ve çalışanların sağlığını korumak adına ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak geri çevrilmesi tavsiye edilmektedir.


Perakendecilerin prova odaları dezenfeksiyon sıklığının kamu otoritesince belirlenen şekilde sağlanması, mağaza içlerinde el dezenfektan noktaları oluşturulması, mağaza girişleriyle içeride yoğunluk oluşmaması ve sosyal mesafenin korunması amacıyla mağazaların önlemler alması önerilmektedir.


Kiracıların kendi alanları için alacağı tedbirlerin kamu otoritelerinin belirleyeceği ve Alışveriş Merkezlerinin alacağı tedbirlerle uyumluluğunun sağlanması önem arz etmektedir. - İSTANBUL

yürüyen merdivenler, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 10:16 Kaynak: İHA


Son Dakika

Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor Haftanın ilk işlem gününde dolar 7,09'dan işlem görüyor Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar Haftaya düşüşle başlayan gram altın 389 liradan işlem görüyor Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi         
16:33
3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı 3 çocuk annesi kadın, boşanmak istediği eşinin kezzaplı saldırısına uğradı         
16:25
İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı İstanbul'da lüks rezidansta oturan iş adamı canına kıydı         
16:21
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti         
16:06
Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı Son Dakika: TBF, koronavirüs salgını sebebiyle bu sezon tüm basketbol liglerini sonlandırdı         
16:03
Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz Prof. Dr. Bengi Başer'den açılan AVM'ler için uyarı: Bedelini çok daha ağır ödeyebiliriz         
15:59
Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı         
15:55
Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi Dünyanın en çekici golfçüsü Paige Spiranac'ten takipçilerine evde golf dersi         
15:52
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü         
15:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Erdoğan'ın masasında 2 kritik konu var         
15:40
Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü         
15:39
Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı Sıcak hava koronavirüsü durduracak mı? İki yeni araştırmanın sonuçları açıklandı         
15:28
Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu Genç sörfçü, köpek balığı saldırısından yumruklarıyla kurtuldu         
15:28
Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı Sosyal mesafeyi hiçe sayan turistler Taksim'de polise saldırdı         
15:26
Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı         
15:26
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak         
15:24
Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı         
15:21
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı         
15:13
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun? Tanju Çolak'tan Arda Turan'a: Galatasaray'ı Darülaceze mi zannediyorsun?         
14:47
Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak Son dakika: Voleybol kadınlar ve erkekler liglerinde kalan maçlar oynanmayacak         
14:40
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı         
14:27
Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var Hava kirliliğinin en çok olduğu şehirler belli oldu! Zirvede yeşilin kenti Bursa var         
14:26
12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu 12 yaşındaki çocuk, pompalı tüfekle oynarken 14 yaşındaki ablasını vurdu         
13:58
Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü Sokağa çıkmasına izin verilen 83'lük dede, gezmek yerine ekmek parasının peşine düştü         
13:54
Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı         
13:42
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?         
13:36
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı         
13:29
MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı         
13:26
Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı Adana'da bir kadın, Anneler Günü'nü kutlamayan eşini silahla ağır yaraladı         
13:25
Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı Sokakta yaşayan adam, annesinden kalan hatıra battaniyeyi vermeyince kalbinden bıçaklandı         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 16:45:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYD'den AVM'lerin açılışı hakkında tavsiye kararları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]