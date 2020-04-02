AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiye kararı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiye kararı - Son Dakika Ekonomi

AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiye kararı

6 saat önce

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD) geçici olarak kapama kararı alan AVM'lerin işletme giderleri ile ilgili oluşan tereddütleri gidermek ve istihdam kaybını önlemek amacıyla yeni bir tavsiye kararı alındı.

AYD'den işletme giderleri ve istihdam kaybını önlemeye yönelik tavsiye kararı, System.String[]

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD) geçici olarak kapama kararı alan AVM'lerin işletme giderleri ile ilgili oluşan tereddütleri gidermek ve istihdam kaybını önlemek amacıyla yeni bir tavsiye kararı alındı.

AYD'den yapılan açıklamada, Kovid-19 pandemisinin etkilerini azaltmaya ve sonlandırmaya yönelik bilimsel çalışmalar hızla devam ederken, kamu sağlığı öncelik olmakla birlikte sosyal ve ticari hayatın sürdürülebilirliğinin de kamu menfaati için gerekli olduğu bildirildi.

Açıklamada, AYD'nin 19 Mart'ta aldığı AVM'ler için geçici kapatma tavsiye kararının birçok işletme tarafından uygulandığı belirtilerek, "AYD olarak bu süreçteki ilkemiz, sadece üyelerin veya ülkemizdeki AVM yatırımcılarının korunması değil bilakis sektörün ana aktörleri olan AVM yatırımcıları ve kiracılar kadar, bu aktörlerle doğrudan ve dolaylı bağlantı içerisinde olan tüm sektörlerin (taşeronlar gibi) de ayakta kalmasına katkı sağlamaktır. Cumhurbaşkanımızın vurguladığı 'istihdamın korunması' ve bu zorlu süreçten dayanışma ile dimdik çıkılması mümkün olacaktır. Bu nedenle, öncelikle bu süreçte geçici olarak kapama kararı alan AVM'lerin kapalı kaldıkları süre boyunca kiracılarından kira bedeli almamaları yönündeki tavsiye kararımızı da tekrar ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gelinen aşamada işletme giderleri ile ilgili oluşan tereddütleri giderme amacıyla alınan yeni tavsiye kararına ilişkin açıklamada şunlar kaydedildi:

"Market ve eczane gibi temel ihtiyaçların karşılandığı mağazaların açık olması nedeniyle AVM'lere giriş çıkışın hala devam etmesi, AVM yatırımcıları, kiracı/perakendeci ve ayrıca AVM'nin işletilmesinde hizmet veren tüm taraflar bakımından istihdama sağlanan katkının kesintisiz/eksiksiz devamını sağlama amacının korunması, açık kalmaya devam eden AVM'ler kadar belirli sebeplerle geçici süreliğine kapalı durumda olan AVM'lerin de kiracılarının faaliyetlerini her an sürdürmeye devam edecekleri ve ziyaretçilerini de her an aynı memnuniyetle AVM'lerde ağırlamaya devam edeceği anlayışıyla, gerekli işletmesel operasyonlarını sürdürmesi, kiracıların ürünlerinin/mallarının AVM'lerin açık olduğu zamandan farksız olarak korunması, kiralananın zarar görmemesi için alınması gerekli güvenlik önemlerinden AVM'nin temizliği, havalandırılması veya teknik alt yapısının çalışır durumda bulundurulmasına kadar gerekli hizmetlerin de alınmaya devam etmesi gibi sebeplerle işletme giderlerinin kiracı/perakendecilerden mevcut mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak alınmaya devam edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır."

"Tüm paydaşlarımızdan da aynı anlayışı bekliyoruz"

AVM yatırımcıları bakımından bir gelir olmayan bu giderlerin istihdama olumsuz etki oluşturmayacak şekilde azalan maliyetlerle gerçekleştirilmesi konusunda son derece hassas davranıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"213 sayılı Kanunun 15'inci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verdiği yetkiye istinaden 24.03.2020 tarihinde Bakanlıkça yayınlanan 518 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile AVM ve perakende sektörü bakımından mücbir sebebin gerçekleştiğine dair düzenlemeler yayımlanmıştır. Mücbir sebebin ise AVM'ler ve onların bileşenleri, perakendeciler, çalışanlar, kamu ve bankalar itibariyle belli hak ve yükümlülükler doğurduğu da unutulmamalıdır. Bu süreçte kendi iradesiyle kapatma kararı veren AVM yatırımcıları varlık nedeni olan kira gelirinden, kapalı kaldığı süre boyunca fedakarlık etmektedirler. Yüzyılın felaketi olan bu beladan kurtulabilmek için AVM maliki ve yatırımcısı dışındaki diğer tüm paydaşlarımızdan da aynı anlayışı bekliyoruz. Özellikle perakendeci ve AVM'lerde istihdam kaybının oluşmaması için azami gayretin gösterilmesini tavsiye ederiz. Gün birlik ve beraberlik günüdür herkesin elini taşın altına koyma zamanıdır. Bizler AVM yatırımcıları olarak birlik, beraberlik, halkın sağlığı ve bekası için elimizi taşın altına koyduk, aynı yaklaşımı da herkesten bekliyoruz."

Kendi kararıyla kapatma kararı alan AVM'lerin kapalı kalınan dönemde kira gelirinden fedakarlık etmekle birlikte istihdam kaybını önlemek adına ve belirtilen gereklilikler nedeniyle işletme giderini kiracılardan almak zorunda olduğu ifade edilen açıklama şöyle devam etti:

"Perakendecilerimizden de işletme giderleri ve istihdamın azaltılmaması konusunda azami ihtimam gösterilmesini bekliyoruz. Kamu tarafında ise SGK, muhtasar ve KDV gibi vergilerin ötelenmesi gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle başta Cumhurbaşkanımıza ve tüm kamu görevlilerine teşekkür ederiz. Ayrıca Bankalardan da aynı yaklaşım ve desteği beklediğimizi eklemek isteriz. AVM'lerde yürütülen faaliyetler ekonomimizin önemli bir bölümünü teşkil ettiğinden AVMlerin üzerindeki finansal yüklerin hafifletilmesi de büyük önem arz etmektedir.

Onların yok olmaması atıl duruma düşmemesi için bankalarımızın da bu süreç boyunca ödemelerimizi faizsiz olarak kredi taksitlerinin bittiği süre sonuna ötelenmesini talep ediyoruz. Tüm bu açıklamalarımız ışığında AYD olarak, istihdama katkıyı sürdürmeye devam edeceğimizi paylaşır, eskiden olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm tarafların bu katkıyı sağlayacağına ve dayanışmanın güzel bir örneğini sergileyeceğine olan güvenimizin tam olduğunu belirtiriz. Bu süreçte ülkemizde halk sağlığını korumak için canla başla görev yapan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm kamu görevlileri ile temel ihtiyaçları vatandaşlarımıza temin etme gayretinde olan özel sektör çalışanlarına da şükranlarımızı sunarız."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:20 Kaynak: AA

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