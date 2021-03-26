AYD: "Hamza Dağ'a güveniyoruz" - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği, Hamza Dağ'ın yeni görevinde başarılı olacağına inandıklarını vurgulayarak, "Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu siyasi linç nedeniyle Hamza Dağ'a geçmiş olsun diyoruz. Hamza Dağ'a güvenimiz tamdır" dedi.

AYD'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanan görüntülerden sonra kamuoyunda bir tartışma başlamıştır. Hamza Dağ gerek aile yapısı, gerekse yaşamı ortada olan ahlaklı bir kardeşimizdir. Buradan bir linç çıkartılması vicdanı ve ahlaki değildir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Siyasi sonuç almaya yönelik bu girişimi reddediyoruz. Hamza Dağ'ın yeni görevinde başarılı olacağına inanıyoruz. Anadolu Yayıncılar Derneği olarak bu siyasi linç nedeniyle Hamza Dağ'a geçmiş olsun diyoruz. Hamza Dağ'a güvenimiz tamdır" denildi. - ANKARA