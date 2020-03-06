AYD'nin şehit ailelerine desteği artarak sürüyor

12. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi'nde ihtiyaç sahibi şehit aileleri için başlatılan bağış kampanyasındaki yardım tutarı 650 bin TL'ye ulaştı.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'den (AYD) yapılan açıklamaya göre, AYD'nin 12. Genel Kurul Toplantısı, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen AYD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, sektörün algısının olumlu yönde değiştirilmesi kapsamında önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, 436 açık alışveriş merkezi, 58 milyar doların üzerinde toplam yatırım değeri ile 550 bini doğrudan, 1,5 milyona yakın dolaylı istihdamı temsil eden bir güç olduklarını, sektör olarak hak edilen ekonomik verilere ve sosyal statüye sahip olmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

Altaş, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz dönem itibarıyla sektörün bizimle ilgili algısını değiştirebilmek, sorunlarımızı çözebilmek adına ciddi ve yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Özellikle, 3 ila 4 yıl olan yatırımların geri dönüş sürelerinin 20'li yılların üzerine çıktığını tespit ettiğimizi, büyük yatırımlar içinse AYD olarak elimizi taşın altına koyduğumuzu paylaşmamız olumlu bir şaşkınlıkla karşılanıyor. Yanı sıra, kiralamalarda TL'ye geçiş ile ilgili yapılan regülasyonlar neticesinde sektör temsilcileri olarak yükümüz artarken, bu yükün bize borç veren bankalar ile paylaşılması konusunda bir yıldır önemli girişimlerde bulunduk. Bu konuda da yakın dönemde önemli ve tarafları memnun edecek çözümler elde etmeyi bekliyoruz."

Perakende Yasası'nda yapılacak değişikliklerin, işletme giderlerine yönelik düzenlemelerin ve Temmuz 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek Borçlar Yasasının ertelenen hükümleri gibi önemli gündem maddelerinin olduğunu hatırlatan Altaş, özellikle Borçlar Yasası konusunda önemli sonuçlar elde edileceğini bildirdi.

"Borçlar Yasası konusunda ticari olan ve olmayan gayrimenkul ayrımının yapılması ile sözleşme serbestliği kuralının uygulanacağı bir yapıya ulaşma yönündeki çabalarımızın karşılığını ilerleyen günlerde alacağımızı bekliyorum" diyen Altaş, AYD'ye yönelik algının da değişmeye başladığının vurguladı.

Altaş, AYD'nin, bugüne kadar birbirlerine rakiplerden oluşan bir yapı olarak görüldüğünü, bugün ise sorunların hep birlikte tartışılarak çözüm önerileri ortaya koyan bir yapı algısına kavuştuğunu belirterek, bu yaklaşımla sorunların daha rahat çözüleceğini söyledi.

Hüseyin Altaş, "Pek çok fonksiyonumuzla kamu yararına hizmet eden kuruluşlar haline geliyoruz. Bu fonksiyonlarımızın artırılması için attığımız adımlar daha da çoğalacak. Ayrıca, sektörümüzün sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi için de önemli çalışmalarımız söz konusu. Atılan adımları en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen hafta 12'ncisi düzenlenen AYD Alıveriş Ekonomisi Zirvesi'nde ihtiyaç sahibi şehit aileleri ve yakınları için başlatılan bağış kampanyasını hatırlatan Altaş, kampanya neticesinde yaklaşık 650 bin TL'lik bir yardım toplandığını ifade etti.

Altaş, AYD'nin gönüllü katılımla oluşturacağı kurullar aracılığı ile Türkiye'nin neresinde olursa olsun şehit ve gazi ailelerinin ihtiyaçlarının fiilen yerinde tespit edilerek karşılanacağını bildirdi.