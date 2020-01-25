AYD ve Kanal Fırat'tan ortak basın bürosu - Son Dakika
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AYD ve Kanal Fırat'tan ortak basın bürosu

6 saat önce

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Anadolu Yayıncılar Derneğinden (AYD) önemli açıklama geldi.

AYD ve Kanal Fırat'tan ortak basın bürosu, System.String[]

Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Anadolu Yayıncılar Derneğinden (AYD) önemli açıklama geldi. Bölgede zor şartlar altında görev yapan ulusal ve uluslararası basın mensupları için stüdyo, teknik altyapı ve fiziki imkanlarını sonuna kadar açıldığı belirtildi.


AYD ve Kanal Fırat ortak basın bürosu kurma kararı aldı. AYD'den yapılan açıklamaya göre bölgede yayın yapan Kanal Fırat Televizyonu'nun tüm imkanları ile görev yapan basın mensuplarına yardımcı olacağı, yapılan çalışmalara bir nebze olsun katkıda bulunmak için doğru ve hızlı habercilik için teknik altyapı ve fiziki imkanların seferber edildiği vurgulandı.


AYD Başkanı Sinan Burhan, "Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında dayanışma içerisinde bölgede görev yapan ulusal uluslararası basın mensuplarımız için doğru, tarafsız ve hızlı habercilik için bir ortak basın bürosu kurma kararı aldı. Kanal Fırat Tüm basın kuruluşlarının hizmetinde olacaktır" dedi.


Kanal Fırat Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık da yaptığı açıklamada, "Deprem sonrası kanalımızın tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Ortak basın bürosu kurarak deprem bölgesinde görev yapan basın mensupları bu imkanlardan yararlanabilir" ifadeleri kullandı. - ANKARA

Elazığ, Deprem, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
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