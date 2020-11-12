Ayda bebeği enkazda kurtaran Tunceli AFAD ekibine başarı belgesi - Son Dakika

İZMİR'de yıkıma neden olan depremde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i enkaz altından 91 saat sonra kurtaran Tunceli AFAD ekibine, Vali Mehmet Ali Özkan başarı belgesi verdi.

Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli AFAD İl Müdürü Cem Doğan, 6 personel ile katıldı. Bayraklı ilçesinde yıkılan Yılmaz Erbek, Emrah ve Rıza Bey Apartmanları'ndaki arama-kurtarma çalışmalarına katılan AFAD ekibi, 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i 91 saat sonra enkaz altından kurtarmayı başardı. Çok sayıda kişiyi de enkaz altından çıkaran AFAD ekibi, çalışmaların sona ermesiyle kente döndü.