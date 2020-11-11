Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin" - Son Dakika

Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin"
11.11.2020 03:29
Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin" İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen minik Ayda Gezgin, kameralara...
Ayda bebekten mesaj var: "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin"
İZMİR - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılan ve tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen minik Ayda Gezgin, kameralara el sallayarak, "Ben çok iyiyim beni merak etmeyin" dedi.
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Trump'tan Pentagon operasyonu! Kendisine yakın isimleri kritik pozisyonlara getiriyor Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine 3 transfer birden Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Gelini evden kaçan kadın, gurur meselesi yapıp kendini evde asarak intihar etti Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye, Karabağ'da ateşkesi denetleyecek Koronavirüse yakalanan usta sanatçı Şener Şen hastaneye kaldırıldı Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti