Son Dakika Haberleri: 'Ayda Bir' Güneş Özgeç İle Muhabbetli Konser

'Ayda Bir' Güneş Özgeç İle Muhabbetli Konser

1 saat önce

Alternatif müziğin özgün şarkıcı ve söz yazarlarından Güneş Özgeç'in muhabbetli konser serisi Ayda Bir Güneş, ilk konseriyle 20 Mart Çarşamba akşamı Nayah'ta!

'Ayda Bir' Güneş Özgeç İle Muhabbetli Konser, System.String[]

Güneş Özgeç'in modern zamanların ozanlarını şarkıları ve müzikal hikâyeleriyle birlikte sahnede ağırlayacağı serinin ilk konuğu ise, Youtube'da yayınladığı single'larıyla kısa sürede sıkı takipçiler yaratan Batuhan Polat olacak.

Geçtiğimiz yıl yayınladığı Kahve, Ikaria ve Sonbahar adlı teklileri ile solo kariyerini hızlandıran ve yıl sonunda çıkaracağı albümünün hazırlıklarını sürdüren şarkıcı ve söz yazarı Güneş Özgeç'in günümüz ozanlarını sahnede konuk edeceği sohbetli müzikli serisi Ayda Bir Güneş, ilk konseriyle 20 Mart Çarşamba akşamı Nayah'ta!

Güneş Özgeç'in günümüz müzik dünyasının başarılı ve özgün isimlerini sahnede ağırlayacağı ve müzik konuşup şarkılar söyleyeceği Ayda Bir Güneş serisinin ilk konuğu ise, günümüz aşklarına romantik manifestolar yazan şarkıcı ve müzisyen Batuhan Polat olacak. Söz ve müziği kendine ait olan ve yalnızca YouTube'ta yayınladığı şarkıları "Yaşıyor muyuz biz?", "Mesafeler" ve "Dünyanın Binbir Aklı" ile çok kısa zamanda sıkı takipçiler yaratan Batuhan Polat, gecede yakında yayınlanacak EP'si "Bazen Herkes Haklıdır"dan de şarkılar söyleyecek ve müzikal hikâyesini Güneş Özgeç'in sohbeti eşliğinde seyircilerle paylaşacak.

GÜNEŞ ÖZGEÇ: Gitar çalınıp beste yapılan, şiirler okunan bir evde dünyaya gelen Güneş Özgeç, 7 yaşında seslendirme yapmaya, televizyon için şarkılar söylemeye, 11 yaşında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girerek keman öğrenmeye başladı ve o günden bu yana da müziği hiç bırakmadı. Türkiye konserlerinde eşlik ettiği Belle and Sebastian'ın yanı sıra, Rashit, Mor ve Ötesi, Direc-t, Ömer Özgeç, Şenova Ülker, İdil Biret, Suna Kan, Ayşegül Sarıca, Shlomo Mitz, İbrahim Yazıcı gibi bir çok isimle sahnede ve stüdyoda çalan sanatçı geçtiğimiz yıl, kendi yazdığı, bestelediği ve düzenlediği Kahve, Ikaria ve Sonbahar adlı şarkılarını tekli olarak yayınladı. Güneş Özgeç, solo konserlerini sürdürürken, 2019 sonunda yayınlanacak ilk solo albümü için de şarkılar yaratmaya devam ediyor.

BATUHAN POLAT: Müzik yapan bir ailede dünyaya geldi ve 9 yaşındayken gitar çalarak müziğe başladı. Lisede kariyerine vokal de eklendi ve şarkı söylemeyi hiç bırakmadı. Dünyanın bir çok ülkesini dolaşarak sokaklarda şarkılar söyledi. Halen, Bilgi Üniversitesi'nde Müzik Bölümü'nde eğitimine devam eden Polat, son beş yıldır yazdığı şarkıları söylediği projesiyle konserler veriyor. Youtube üzerinden yayınladığı "Yaşıyor muyuz biz?", "Mesafeler", "Dünyanın Binbir Aklı" videolarıyla takipçilerini yaratan Polat'ın kısa çaları "Bazen Herkes Haklıdır", 22 Mart'ta yayınlanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:48 Kaynak: Bültenler

Söz, Güncel
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