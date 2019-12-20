Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor - Son Dakika Magazin

Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor

6 saat önce

Araştırmaya göre ayda bir kez tiyatroya veya müzeye giden kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 30; birkaç ayda bir giden kişilerde ise riskin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor, System.String[]

Araştırmaya göre ayda bir kez tiyatroya veya müzeye giden kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 30; birkaç ayda bir giden kişilerde ise riskin yüzde 14 azaldığı belirlendi.


Araştırmada, sanatsal aktivitelerden alınan zevkin akıl ve psikolojik sağlığı koruduğu da belirlendi. Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan doktor Daisy Fancourt, "Sanatın sağlık açısından yararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı.


Ayrıca bu araştırma, farklı sosyal faktörlerin insan sağlığına etkilerini aydınlatmak açısından da çok önemli" dedi. Ayrıca araştırma, sanatın sağlık sorunlarını önleyici etkisini ortaya koyan ilk araştırma olma özelliği de taşıyor.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:55 
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