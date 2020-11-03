Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlilerinden İbrahim Topal yaşananları aktardı Açıklaması - Son Dakika

Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlilerinden İbrahim Topal yaşananları aktardı Açıklaması

03.11.2020 11:33
Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlilerinden İbrahim Topal yaşananları aktardı Açıklaması, System.String[]

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran ekipteki İbrahim Topal, "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde 3 yaşındaki Ayda Gezgin'e ulaşarak kurtaran ekipteki İbrahim Topal, "Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi." dedi.

İHH Arama Kurtarma ekibinde görevli olan Topal, Gezgin'in hastaneye kaldırılmasının ardından çocuğa ulaşılma sürecini anlattı.

Zamana karşı yarıştıklarını vurgulayan Topal, "Hızlı şekilde enkaz altındakilere canlı ulaşmak derdimiz. Ayda mutfakta buzdolabı, bulaşık makinesi ve dolapların oluşturduğu bir yaşam üçgenindeydi. Zaten sürekli deprem öncesinde de verdiğimiz eğitimlerde deprem sırasında vatandaşlarımızın nerelerde saklanması ve nasıl önlemler alması gerektiğini konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz." diye konuştu.

Topal, gece boyunca ses dinlemesi yaptıklarını aktararak, "Saat 3.00 ve 4.00'te sürekli dinlemeler yaptık. Seslenildi ve hiçbir ses gelmedi. Tam o noktadan da seslenildi. Uyumuş olabileceğini düşünüyoruz. Sabah uyandı zannedersem. Seslenince cevap verdi. Annesi konusunda çalışmalar devam ediyor. Bir şey diyemiyoruz. Baba karşımda duruyordu çıkarken. Baba umutsuz değildi. Haber geldiğinde enkazın üzerine geldi. Daha önce kenarlarda bekleyişini sürdürdü." ifadesini kullandı.

" Sanki enkazdan çıkmamış gibiydi"

Çıkarılma anında babayla birlikte olduğunu ifade eden Topal, şöyle konuştu:

"Çok güzeldi. Sanki enkazdan çıkmamış gibiydi. Gayet iyiydi, bembeyaz yüzü vardı. Zeytin gibi gözleri vardı. Sanki enkazdan değil, yeni banyosunu yapmış, havlusuna sarılmış gibiydi. Bunu abartmıyoruz. Arkadaşlar da şahit. Bembeyaz bir yüzü vardı, çok güzeldi. İnanılır gibi değil, çok temiz ve berrak bir yüzü vardı. Ekiplerimizle çok temiz çalıştık."

Topal, tüm çalışmaların AFAD koordinasyonunda gerçekleştiğini anlatarak, "Saatler uzadıkça umutlar azalıyor ama AFAD koordinasyonunda gerçekten burada her an canlı biri çıkacakmış gibi çalışılıyor. Yoksa buradaki enkaz yığınını kaldırmak çok zaman almaz. AFAD'ın büyük titizlik ve hassasiyetle ekipleri yönlendirmesi sayesinde bu mucizeler gerçekleşiyor. Halen umutluyuz. Aile yakınları var çevrede. Ben İzmirlilere çok teşekkür etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Arama Kurtarma, İbrahim Topal, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayda Gezgin'e ulaşan arama kurtarma görevlilerinden İbrahim Topal yaşananları aktardı Açıklaması - Son Dakika


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