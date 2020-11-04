Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den "binalar denetlensin" çağrısı - Son Dakika

Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den "binalar denetlensin" çağrısı

04.11.2020 14:53

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, kızını enkazdan çıkartıldıktan sonra hastanede sadece 2 dakika görebildiğini, yaşamsal fonksiyonlarında bir sıkıntı olmadığını belirterek, binaların denetlenmesi konusunda el...

İzmir'deki deprem sonrası bina enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'in babası Ufuk Gezgin, kızını enkazdan çıkartıldıktan sonra hastanede sadece 2 dakika görebildiğini, yaşamsal fonksiyonlarında bir sıkıntı olmadığını belirterek, binaların denetlenmesi konusunda el ele vererek bir çalışma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Eşi Fidan Gezgin'in Hacılarkırı Mezarlığı'ndaki cenazesinde taziyeleri kabul eden Ufuk Gezgin, başsağlığı dileyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ'a, " AFAD'çılarla konuşun. Tuttuğunuz zaman tuz buz oluyor, betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok. Denetlenmiyoruz, lütfen denetleyin. Can bu Başkanım, lütfen." dedi.

Eşinin cenazesinin defnedilmesinin ardından tekrar mezarının başına gelen Gezgin'e CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da taziyesini iletti.

Ufuk Gezgin, Özkoç'tan da binaların denetlenmesini isteyerek, "Bunun sağı solu, partisi yok. El ele vermemiz lazım. Denetleme yapmamız lazım. Yapılmıyor. Siz de yapmıyorsunuz, o da yapmıyor, hiç kimse yapmıyor. Bu can, bundan ötesi var mı ' Ötesi yok. Lütfen, istirham ediyorum tüm devletimize, denetlesinler. Para kazansın insanlar, kazanmasın demiyoruz ama can bu. 3 kuruş fazla olsun, sağlam olsun. Bu başımıza gelecek. Şurada 9 apartman yıkılmış. Hepsi yıkılsaydı daha büyük şeyler olacaktı. Ekipler daha az olacaktı, çıkarılma şansı daha az olacaktı." diye konuştu.

Gezgin, gazetecilerin binayla ilgili herhangi bir rapor bulunup bulunmadığına dair sorusu üzerine, "1996'da 'Deprem yönetmeliğine uygundur.' diye şey verilmiş. Daha sonra kolonlarına güçlendirme yapıldı. Öyle kolon kesme, herhangi şey yok, bunlar uydurma. Bilmiyorum müteahhiti bulundu mu, o mu uydurdu ' AFAD'çılarla görüşebilirsiniz, 'Betonunda sıkıntı var, demirinde sıkıntı yok.' diyor. 'Çimento kullanılmamış.' diyor. Tuttuğun zaman elinde puf patlıyor. Zaten enkazın uzun sürede kaldırılmasının sebebi o. Kepçe ya da vinç aldığı zaman tuz buz oluyor." ifadelerini kullandı.

"İnşallah kucağıma alacağım"

Tedavisi süren kızını 2 dakika görebildiğini aktaran Gezgin, "Yoğun bakımda olduğu için tedbir amaçlı göstermiyorlar. Herhangi bir yaşamsal fonksiyonunda sıkıntı yok. Sadece biraz vücudu susuz kalmış, onunla takviye yapıyorlar. İnşallah kısa zamanda kucağıma alacağım" dedi.

Ufuk Gezgin, kızının ne zaman taburcu edileceğinin belli olmadığını belirterek, "1996'dan beri o evde oturuyorum. 5 yıl ailemle yaşadım. Semtimden mutluyum. Benim her zaman deprem korkum var, altımızdan fay hattı geçiyor. Ben de lüks yerlerde, kayalıkların olduğu yerde yaşayayım isterim ama herkesin imkanı bu kadar." değerlendirmesinde bulundu.

Eşiyle 20 dakika önce konuşmuş

Ufuk Gezgin, eşiyle depremden bir süre önce telefonda görüştüğünü de belirterek, "20 dakika önce telefonla görüştüm, parktalardı. Ne zaman girdi, WhatsApp'tan baktım (depremden) 1 dakika önce online olmuş. Büyük ihtimal üstünü çıkartıyordu Kovid nedeniyle, çamaşır makinesinin oraya gitmiş, önündeydi. Atakan okuldaydı, ben iş yerimdeydim. Annesi ve Ayda içerideydi." sözlerine yer verdi.

Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den binalar denetlensin çağrısı
Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den binalar denetlensin çağrısı
Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den binalar denetlensin çağrısı
Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den binalar denetlensin çağrısı

Mustafa İduğ, Deprem, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayda'nın babası Ufuk Gezgin'den 'binalar denetlensin' çağrısı - Son Dakika


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