Ayda Sadık: Şarkılarımda güçlü kadın imgesine bolca yer veriyorum - Son Dakika

Şimdiye dek yayınlanmış iki şarkısı bulunan ve "Aydas" mahlasıyla bilinen Ayda Sadık'ın ilk şarkısı "Tıro Vıro" kısa sürede büyük ilgi görmüştü. Yaptığı şarkılar hakkında açıklamalarda bulunan Ayda Sadık "Şarkılarımda güçlü kadın imgesine bolca yer veriyorum. Sanatçıların toplumda örnek teşkil edebilecek karakteristik özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum." sözleriyle dikkatleri bir kez daha üzerine topladı.

İlk Profesyonel Denemem Özkan Meydan'la "Bir Kulunu Çok Sevdim" Şarkısıydı

Müzik kariyerinin başlangıcı hakkında bilgileri dinleyicilerle paylaşan Ayda Sadık; "İlk profesyonel denemem Özkan Meydan'la birlikte söylediğimiz "Bir Kulunu Çok Sevdim" şarkısı oldu. Bu parçanın bende her zaman yeri çok büyüktü. Özellikle İbrahim Tatlıses'in sesinden yıllar boyunca hayranlık duyarak dinledim. Bir gün ben de stüdyo ortamında profesyonelce okumak istiyordum ve hayallerimi gerçekleştirdim. Kısa sürede şarkı geniş kitleler tarafından benimsendi. Bu tarz yıllardır toplumun içerisinde yaşayan şarkıların yeniden yorumlanması her zaman bu kadar olumlu tepki almıyor. Neyse ki beklentilerimi fazlasıyla karşıladı ve hak ettiğini düşündüğüm ilgiyi gördü." sözleriyle ilk profesyonel çalışmasını değerlendirdi.

"Tıro Vıro'nun Bu Kadar İlgi Göreceğini Bende Düşünmemiştim"

Ayrıca kısa sürede yüksek düzeyde ilgi gören ve listeleri zorlayan "Tıro Vıro" şarkısı hakkında da açıklamalarda bulunan Ayda Sadık; "Tıro Vıro benim ilk tekil çalışmam oldu. Şarkının kendine özgü bir ambiyansı olduğunu ve bu ambiyansın dinleyiciye çok iyi ulaştığını düşünüyorum. 3 ay gibi kısa bir sürede milyonlarca kez dinlenmesinde bu durumun etkisi yüksek. Açıkçası doğruyu söyleyeyim Tıro Vıro'nun bu kadar ilgi göreceğini bende düşünmemiştim. Özellikle çevremden, arkadaşlarımdan, ailemden ve sevdiklerimden çok ama çok olumlu geri bildirimler aldım. Her birine de albüm sürecinde verdikleri destek ve katkı için sonsuz teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular bana" ifadeleriyle ilk tekil çalışmasına kısa sürede gösterilen büyük ilgi hakkında düşüncelerini dile getirdi.