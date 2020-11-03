Ayda'yı kurtaran AFAD ekibi o anları anlattı - Son Dakika

Ayda'yı kurtaran AFAD ekibi o anları anlattı

03.11.2020 11:43
Ayda'yı kurtaran AFAD ekibi o anları anlattı, System.String[]

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'i bularak ilk müdahaleyi yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlileri, o anları anlattı.

İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının 91. saatinde Ayda Gezgin'i bularak ilk müdahaleyi yapan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlileri, o anları anlattı.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarına teşekkür ederek bu duygunun anlatılamayacağını belirtti.

Devletin tüm imkanları ile bölgede olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu bizim evladımız, biz bunlar için varız. Şu an bana dünyaları verseler bu duyguyu yaşayamam." dedi.

Erdoğan, Ayda'yı öptüğünün hatırlatılarak, neler hissettiklerinin sorulması üzerine de "İnsan evladını kaybeder, umutsuzluğa kapılır, evladını bulur o duyguyu yaşadım." ifadelerini kullandı.

Ayda Gezgin'in sesinin enkazda duyum yapılırken AFAD görevlisi Atıl Hepçorman tarafından duyulduğunu aktaran Erdoğan, "Atıl Bey sesini duydu. Aramayı durdurduk, tüm ekipleri çıkardık. Yaşam üçgenindeydi. Atıl Bey de çok emek verdi. Ben tek başıma değilim, ekip olarak çalıştık. Diğer ekipler vardı. Hepimiz birlikte bu sevinci yaşadık." diye konuştu.

Erdoğan, Ayda'yı öperken çekilmiş fotoğrafa ilişkin hislerinin sorulması üzerine de şunları söyledi:

"Evladınızı nasıl öpersiniz? Sadece bunu sorayım, evladınızı nasıl öpersiniz ? Biz son enkaz kalkana kadar içimizdeki inancı kaybetmedik. Burada bir canımızı, kardeşimizi, annemizi, babamızı canlı alacağımıza inanıyorduk. Sürekli de konuşuyorduk Atıl'la. Dikkat ettiyseniz 3-4 saatte bir ses dinlemesi yapıyorduk. Burada çalışan herkese teşekkür ediyorum. Allah hepsinden, devletimizden, milletimizden razı olsun."

"Evladımı öptüm ben"

Arama kurtarma çalışmalarının başından son taş kalkana kadar canlı kurtaracaklarına inandıklarını kaydeden Erdoğan, şöyle dedi:

"Orada bir ses duyduk. Çamaşır makinesinin arkasında kızımızı gördük. Çok masumdu, çok güzeldi. Çok sakindi. Çok dar bir alandı. Çamaşır makinesi hayat üçgeni oluşturmuştu. Ayakları toprağa gömülüydü. Ellerimizle ayaklarını takip ede ede bulduk. Sağlık ekiplerini çağırdık.

İnsan bu duyguları anlatamıyor. Çok konuştuk. Özlediği yemekleri anlattı. Adımı sordu, 'elimi bırakma' dedi. Karşılıklı sohbet ettik. İnsan evladını kaybeder bulur ya insan o duyguyu yaşıyor. Evladını kaybedersin bulursun, umudu kesersin sonra o evladını Rabb'im karşına verir, o duyguyu yaşarsın. Bunları anlatamam çok farklı bir duygu. Çıkarken de evladımı öptüm ben."

AFAD İzmir görevlisi Atıl Hepçorman da bütün ekiplerin ciddi emek harcadığını, kendilerinin de üzerilerine düşeni yaptıklarını söyledi.

"İlk günden beri umudumuzu kaybetmedik" diyen Hepçorman, "Kedi ve köpeği bile canlı çıkartarak bunu ispat ettiğimizi, ne kadar titiz çalıştığımızı tüm kamuoyuna gösterdiğimizi düşünüyorum. Van'da İzmir ekibi olarak 9. gün sonunda çıkardık, her sene doğum gününü de bizim dairemizle kutlarız. Umudumuzu son noktaya kadar yitirmeyen bir grubuz." ifadelerini kullandı.

Arama Kurtarma, 112 Acil, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayda'yı kurtaran AFAD ekibi o anları anlattı - Son Dakika


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