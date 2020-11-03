AYDA'YI KURTARAN AFAD GÖREVLİSİ: EVLADIMI ÖPRER GİBİ ÖPTÜM, KENDİMİ TUTAMADIM - Son Dakika

*** İZMİR AYDA BEBEĞİ ENKAZ ALTINDA ÖPEN (AFAD) CEM ERDOĞAN İLE ATIL HEPÇORMAN O ANLARI ANLATTI

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, 91 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Enkaz altından Ayda'ya ilk ulaşan ekipten AFAD görevlisi Cem Erdoğan, hafızalara kazaınan ve minik kızı öptüğü an için "O an kendisini tutamıyorsun, evladını öpüyorsun" dedi.

DHA'ya o anları anlatan AFAD görevlisi Cem Erdoğan, "Gerçekten bir mucize, duygularımın tarifinin imkanı yok. Depremin ilk anından itibaren çalışan bütn ekiplerimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir insan çocuğunu kaybeder, ronra Rabbi karşısında çıkarır ya, duyguları ancak böyle ifade edebiliriz. Bunun başka bir tarifi yok. Daha önceki tecrübelerimizde 102., 135. saatlerde aldığımız canlarımız vardı. O an kendisini tutamıyorsun, evladını öpüyorsun. İnsan evladını öperken nasıl öptüyse öyle öptüm ben de. İçinden geldi kendimi tutamadım" diye konuştu.

Ekipten Atıl Hepçorman da yine Ayda'yı kurtarmak için verilen mücadeleyi anlattı.