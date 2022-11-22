Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum

22.11.2022 11:46
Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum

Müzik sektöründe çalışmalarını profesyonel çizgide sürdüren ve yeni projeler üzerinde de çalışan Aydan Osmanlı, müziğin insana iyi gelen bir yanı olduğunu belirtti: "Şarkıların birleştirici bir gücü var.

Bu nedenle şarkının dili fark etmeksizin aynı şarkıdan aynı keyif alınabiliyor. Fransızca şarkıyı anlamasınız da dinliyorsunuz. Çünkü müzik, insanları birleştiren bir alan. Bu nedenle sektörde çalışmalarda bulunan kişilerin bu konunun farkında olması çok önemli. Şarkıların evrensel olduğu bilinmeli."

Evrenselliği yakalamak için çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aydan Osmanlı, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz müzik sektörü, insanları birleştiren bir sektör. Bu nedenle sektörde yer alan şarkıcıların bu hususa uygun bir çalışma içinde bulunması bir hayli önemli. Ben de şarkı sözü yazarken ya da beste yaparken genel olarak evrenseli yakalamaya çalışıyorum."

Mutsuz ve Keyifsizken Bir Şarkı ile Moralimiz Düzelebiliyor

Şarkıların mutsuz ve keyifsizken insanı mutlu ettiğini belirten Aydan Osmanlı, müziğin büyüsünün de buradan geldiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında müziğin bu yönüne vurguda bulunan Aydan Osmanlı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Mutsuz ve keyifsizseniz bir şarkı moralinizi düzeltebilir. Bunun yanı sıra kendinizi çok daha özel hissedebilirsiniz. Bunların her biri şarkılar sayesinde oluyor. Ama her şarkı ne yazık ki bunu sağlamıyor. Derinlikli sözlere sahip, titiz bir şekilde bestesi yapılmış şarkılar bu tür hislere olanak tanıyor. Bu nedenle şarkı çıkarma sürecinde insanların titiz bir çalışma içinde olmasına çok önem veriyorum."

Şarkının Aynı Zamanda Birleştirici Bir Gücü de Var

Şarkıların birleştirici gücü olduğunu da belirten, bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Aydan Osmanlı, "İnsanlar aynı şarkıda aynı hissi yaşayabiliyor. Ya da aynı şarkıda derin duygular içinde olabiliyor. Bu nedenle genel olarak müziğin derinlikli olduğuna inanıyorum. Müziğin kapsadığı her şey aynı derinliği üzerinde taşıyor. Bunların tamamı, müzik sektörüne neden bu kadar bağlı olduğumu da açıklıyor. Bu alanda örnek aldığım insanların yolundan yürüyüp kendi tarzımı ön plana çıkararak çalışmalarda bulunacağımı söyleyebilirim. İnsanlara faydam olsun istiyorum. Bu süreçte de kendimi geliştirmeyi arzuluyorum."Bu nedenle şarkının dili fark etmeksizin aynı şarkıdan aynı keyif alınabiliyor. Fransızca şarkıyı anlamasınız da dinliyorsunuz. Çünkü müzik, insanları birleştiren bir alan. Bu nedenle sektörde çalışmalarda bulunan kişilerin bu konunun farkında olması çok önemli. Şarkıların evrensel olduğu bilinmeli."

Evrenselliği yakalamak için çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aydan Osmanlı, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz müzik sektörü, insanları birleştiren bir sektör. Bu nedenle sektörde yer alan şarkıcıların bu hususa uygun bir çalışma içinde bulunması bir hayli önemli. Ben de şarkı sözü yazarken ya da beste yaparken genel olarak evrenseli yakalamaya çalışıyorum."

Mutsuz ve Keyifsizken Bir Şarkı ile Moralimiz Düzelebiliyor

Şarkıların mutsuz ve keyifsizken insanı mutlu ettiğini belirten Aydan Osmanlı, müziğin büyüsünün de buradan geldiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında müziğin bu yönüne vurguda bulunan Aydan Osmanlı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Mutsuz ve keyifsizseniz bir şarkı moralinizi düzeltebilir. Bunun yanı sıra kendinizi çok daha özel hissedebilirsiniz. Bunların her biri şarkılar sayesinde oluyor. Ama her şarkı ne yazık ki bunu sağlamıyor. Derinlikli sözlere sahip, titiz bir şekilde bestesi yapılmış şarkılar bu tür hislere olanak tanıyor. Bu nedenle şarkı çıkarma sürecinde insanların titiz bir çalışma içinde olmasına çok önem veriyorum."

Şarkının Aynı Zamanda Birleştirici Bir Gücü de Var

Şarkıların birleştirici gücü olduğunu da belirten, bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Aydan Osmanlı, "İnsanlar aynı şarkıda aynı hissi yaşayabiliyor. Ya da aynı şarkıda derin duygular içinde olabiliyor. Bu nedenle genel olarak müziğin derinlikli olduğuna inanıyorum. Müziğin kapsadığı her şey aynı derinliği üzerinde taşıyor. Bunların tamamı, müzik sektörüne neden bu kadar bağlı olduğumu da açıklıyor. Bu alanda örnek aldığım insanların yolundan yürüyüp kendi tarzımı ön plana çıkararak çalışmalarda bulunacağımı söyleyebilirim. İnsanlara faydam olsun istiyorum. Bu süreçte de kendimi geliştirmeyi arzuluyorum."

YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum - Son Dakika


Son Dakika
11:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makamından kaldırdığı iddia edilen Vali Çiftçi açıklama yaptı
11:15 MHP lideri Bahçeli'nin sözleri sonrası alkışlar salonu inletti: Ölünüzü, dirinizi, bir gün hepinizi
11:13 Katar için hazırlanan 75 milyon euroluk alkole ne olacağı belli oldu
11:09 TSK'nın hava harekatı Rusya'yı rahatsız etti: Ankara harekat öncesi bilgi vermedi
11:09 5 milyon lira harcadığı güzellik merkezini kapatan Nihat Doğan çok kızgın: Fare suratlı cüce seni rezil edeceğim
11:03 ABD beraberliğinin Gallerli futbolcunun neden hüngür hüngür ağladığı ortaya çıktı
10:58 Araç sahipleri dikkat! Yılbaşından sonra trafik cezalarına dev zam geliyor
10:43 Mansur Yavaş'tan toplantıya damga vuran ifade: Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler
10:40 İçişleri Bakanı Soylu, Dünya Kupası için Katar'a gönderilen polislerin fotoğraflarını paylaştı
10:30 Terörün hayattan kopardığı Ayşenur öğretmenin hayalini annesi anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2022 11:47:34. #1.11#
SON DAKİKA: Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement