Aydan Osmanlı: Müziğin İnsana İyi Gelen Bir Yanı Olduğunu Düşünüyorum

Bu nedenle şarkının dili fark etmeksizin aynı şarkıdan aynı keyif alınabiliyor. Fransızca şarkıyı anlamasınız da dinliyorsunuz. Çünkü müzik, insanları birleştiren bir alan. Bu nedenle sektörde çalışmalarda bulunan kişilerin bu konunun farkında olması çok önemli. Şarkıların evrensel olduğu bilinmeli."

Evrenselliği yakalamak için çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aydan Osmanlı, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz müzik sektörü, insanları birleştiren bir sektör. Bu nedenle sektörde yer alan şarkıcıların bu hususa uygun bir çalışma içinde bulunması bir hayli önemli. Ben de şarkı sözü yazarken ya da beste yaparken genel olarak evrenseli yakalamaya çalışıyorum."

Mutsuz ve Keyifsizken Bir Şarkı ile Moralimiz Düzelebiliyor

Şarkıların mutsuz ve keyifsizken insanı mutlu ettiğini belirten Aydan Osmanlı, müziğin büyüsünün de buradan geldiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında müziğin bu yönüne vurguda bulunan Aydan Osmanlı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Mutsuz ve keyifsizseniz bir şarkı moralinizi düzeltebilir. Bunun yanı sıra kendinizi çok daha özel hissedebilirsiniz. Bunların her biri şarkılar sayesinde oluyor. Ama her şarkı ne yazık ki bunu sağlamıyor. Derinlikli sözlere sahip, titiz bir şekilde bestesi yapılmış şarkılar bu tür hislere olanak tanıyor. Bu nedenle şarkı çıkarma sürecinde insanların titiz bir çalışma içinde olmasına çok önem veriyorum."

Şarkının Aynı Zamanda Birleştirici Bir Gücü de Var

Şarkıların birleştirici gücü olduğunu da belirten, bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Aydan Osmanlı, "İnsanlar aynı şarkıda aynı hissi yaşayabiliyor. Ya da aynı şarkıda derin duygular içinde olabiliyor. Bu nedenle genel olarak müziğin derinlikli olduğuna inanıyorum. Müziğin kapsadığı her şey aynı derinliği üzerinde taşıyor. Bunların tamamı, müzik sektörüne neden bu kadar bağlı olduğumu da açıklıyor. Bu alanda örnek aldığım insanların yolundan yürüyüp kendi tarzımı ön plana çıkararak çalışmalarda bulunacağımı söyleyebilirim. İnsanlara faydam olsun istiyorum. Bu süreçte de kendimi geliştirmeyi arzuluyorum."Bu nedenle şarkının dili fark etmeksizin aynı şarkıdan aynı keyif alınabiliyor. Fransızca şarkıyı anlamasınız da dinliyorsunuz. Çünkü müzik, insanları birleştiren bir alan. Bu nedenle sektörde çalışmalarda bulunan kişilerin bu konunun farkında olması çok önemli. Şarkıların evrensel olduğu bilinmeli."

Evrenselliği yakalamak için çalışmalarını titiz bir şekilde sürdürdüğünü belirten Aydan Osmanlı, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "Biliyorsunuz müzik sektörü, insanları birleştiren bir sektör. Bu nedenle sektörde yer alan şarkıcıların bu hususa uygun bir çalışma içinde bulunması bir hayli önemli. Ben de şarkı sözü yazarken ya da beste yaparken genel olarak evrenseli yakalamaya çalışıyorum."

Mutsuz ve Keyifsizken Bir Şarkı ile Moralimiz Düzelebiliyor

Şarkıların mutsuz ve keyifsizken insanı mutlu ettiğini belirten Aydan Osmanlı, müziğin büyüsünün de buradan geldiğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarında müziğin bu yönüne vurguda bulunan Aydan Osmanlı, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "Mutsuz ve keyifsizseniz bir şarkı moralinizi düzeltebilir. Bunun yanı sıra kendinizi çok daha özel hissedebilirsiniz. Bunların her biri şarkılar sayesinde oluyor. Ama her şarkı ne yazık ki bunu sağlamıyor. Derinlikli sözlere sahip, titiz bir şekilde bestesi yapılmış şarkılar bu tür hislere olanak tanıyor. Bu nedenle şarkı çıkarma sürecinde insanların titiz bir çalışma içinde olmasına çok önem veriyorum."

Şarkının Aynı Zamanda Birleştirici Bir Gücü de Var

Şarkıların birleştirici gücü olduğunu da belirten, bu konu hakkında da açıklamalarda bulunan Aydan Osmanlı, "İnsanlar aynı şarkıda aynı hissi yaşayabiliyor. Ya da aynı şarkıda derin duygular içinde olabiliyor. Bu nedenle genel olarak müziğin derinlikli olduğuna inanıyorum. Müziğin kapsadığı her şey aynı derinliği üzerinde taşıyor. Bunların tamamı, müzik sektörüne neden bu kadar bağlı olduğumu da açıklıyor. Bu alanda örnek aldığım insanların yolundan yürüyüp kendi tarzımı ön plana çıkararak çalışmalarda bulunacağımı söyleyebilirim. İnsanlara faydam olsun istiyorum. Bu süreçte de kendimi geliştirmeyi arzuluyorum."