Aydan Şener: Evliliği düşünmedim
6 saat önce
Oyuncu hayranlarının hakkında merak ettiklerini yanıtladı.
Oyuncu hayranlarının hakkında merak ettiklerini yanıtladı. Kızı Ecem Akbin'in babası Ayhan Akbin'le 1991 yılında ayrılan Şener, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evliliği bir daha hiç düşünmedim. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Bir daha anne olmayı da düşünmedim. Kimse de evliliğe ikna edemedi beni."
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 08:43
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