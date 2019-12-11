Aydan Şener: Evliliği düşünmedim

Oyuncu hayranlarının hakkında merak ettiklerini yanıtladı. Kızı Ecem Akbin'in babası Ayhan Akbin'le 1991 yılında ayrılan Şener, "Bir daha evlenir misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Evliliği bir daha hiç düşünmedim. Özgürlüğüme çok düşkünüm. Bir daha anne olmayı da düşünmedim. Kimse de evliliğe ikna edemedi beni."