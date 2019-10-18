Son Dakika Haberleri: Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"
Son Dakika Güncel Aydar: 'Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez'

Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"

13 dakika önce

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediyenin oturarak yönetilemeyeceğini söyledi.

Aydar:

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, belediyenin oturarak yönetilemeyeceğini söyledi.


Başkan Aydar, İnönü Mahallesi Sanayi Sitesinin daveti üzerine esnafla bir araya geldiği kahvaltıda, "Halkımızla iç içe olmaya devam edeceğiz. Bu bir lütuf değil, bizim için bir yaşam şekli, olması gereken de budur. Daha önceki belediye başkanları esnaftan uzak, kendini belediyeye kapatıp oradan yönetmeye çalışmışlardı. Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez. 20 yıldır hiç kimse elini taşın altına koymamış bizler geleli 6 ay olmuş ve elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Bizim dönemimizde 60 bin TL'ye 200 kişilik tavuk faturası olmaz. Bizim dönemimizde şeffaf bir belediyecilik olacak" dedi.


Ceyhan ekonomisinin canlandırılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Aydar, "Ceyhan halkının, Ceyhan esnafı varken Osmaniye'den, Adana'dan ve diğer çevre illerden alışveriş yapmaması gerekir. Çünkü biz esnafımızla birlikte iç içe geçmişiz. Bizim esnafımız, komşumuz, bizim abimiz, bizim büyüğümüz ve kardeşimizdir. Eğer Ceyhan'ı kalkındırmak istiyorsak Ceyhan esnafının yanında olmalıyız. Seçimden önce gelmiştik tek tek esnafı gezmiştim. 31 Mart'tan önce ne söylemişsek, ne söz vermişsek bu 5 sene içinde hepsini gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

İnönü mahallesi, Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ustalar uyardı: Çiğ köftede salça yerine ketçap, baharat yerine ise kiremit tozu kullanıyorlar
Türkiye-ABD anlaşmasının perde arkasında ne oldu? Görüşmenin detayları ortaya çıktı Son dakika: Rusya'dan Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin açıklama: Türkiye'den bilgi almayı bekliyoruz Suriye'den Türkiye-ABD anlaşmasına ilişkin ilk açıklama: Gizemli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 11:55:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydar: "Ceyhan Belediyesi oturarak yönetilmez"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]