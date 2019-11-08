Son Dakika Haberleri: Aydar: "Ceyhan'ın yolları çiçek gibi olacak"
Son Dakika Güncel Aydar: 'Ceyhan'ın yolları çiçek gibi olacak'

Aydar: "Ceyhan'ın yolları çiçek gibi olacak"

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.

Aydar:

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan Belediyesi, Mithatpaşa Mahallesi ve Gazi Osmanpaşa Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı.


Ceyhan Belediyesi ve Adana Büyükşehir Belediye ekipleri ile ortak yürütülen sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ederken, ana cadde ve bulvarlarda alt yapı sorununun çözülmesinin yanı sıra çukur ve tümsekler yüzünden kullanılamayacak hale gelen, ara sokakların yapımına başlayan ekipler, Mithatpaşa Mahallesi Şehit Mustafa Güney Sokak ve Gazi Osman Paşa Mahallesi Turan Sokak'ta asfalt çalışmalarına başladı.


Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "Adana Büyükşehir Belediye ekipleri ve Ceyhan Belediyesi ekiplerimiz ile birlikte asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor. Ceyhanımızın çehresini değiştirmek üzere çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ceyhan'ın bütün yollarını çiçek gibi yapmak için ekiplerimiz ile birlikte elimizden gelen her şeyin fazlasını yapacağız. Asfaltlama çalışmalarımızın kısa zamanda son bulmasıyla mahallelerimize ulaşımında büyük rahatlık sağlanacak. Ceyhanımız için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Ceyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:24 Kaynak: İHA
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