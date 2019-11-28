Aydem, 4. Uluslararası Bodrun Ultra Maratonuna sponsor oldu.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ açıklamasına göre, 4. Uluslararası Bodrun Ultra Maratonu, 22-23 Kasım tarihleri arasında, yaklaşık 900 sporcunun katılımıyla Bodrum'da gerçekleştirildi. Aydem, sporun birleştirici ve bütünleştirici gücüne olan inancıyla maratona sponsor oldu.

Aydem Enerji Takımı üyeleri, maratonda farkındalık sağlamak üzere İzmir Koruyucu Aile Derneği (İZKAD) üyeleriyle beraber "Adımların Bir Çocuğa Aile Olsun" sloganı eşliğinde koştu.

Çocukları ve gençleri spora teşvik etmenin ve şehir tanıtımını koşu turizmiyle sağlamanın amaçlandığı maratona her yaştan ve her coğrafyadan birçok sporcu katıldı.

Pek çok farklı koşuya katılan Aydem Enerji Takımı, İZKAD üyeleriyle birlikte yaklaşık 50 kişilik bir ekiple Bodrun Ultra'ya katıldı. Devlet korumasındaki çocuk ve gençlerin aile yanında büyümeleri konusuna dikkat çekmek için bir araya gelen sporcular, bu defa adımlarını çocukların aile sıcaklığında büyüyebilmeleri için attı.

Aydem Kurumsal İletişim Müdürü Gizem Dağ Mandacı, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mandacı, sosyal sorumluluk anlayışı güden projelerin içerisinde olmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Sporun toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi sağladığını aktaran Mandacı, "Sağlıklı ve farkındalık bilinci yüksek bir toplum için yapılan çalışmaları önemsiyor ve her daim destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Mandacı, tüm sporculara teşekkür etti.