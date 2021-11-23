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Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje - Son Dakika

Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje

23.11.2021 17:20
Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje

Aydem Perakende, Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği kapsamında, Muğla ili ve çevresindeki ilköğretim öğrencileri için eğitici ve öğretici bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenleyecek.

Aydem Perakende, Muzipo Kids ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı iş birliği kapsamında, Muğla ili ve çevresindeki ilköğretim öğrencileri için eğitici ve öğretici bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenleyecek.

Aydem Perakende, Bayır, Söğüt, Hisarönü, Selimiye, Orhaniye ve Turunç bölgelerindeki öğrenciler için Muzipo Kids iş birliği ile eğitici ve öğretici atölyeler düzenleyecek. 25 Kasım Perşembe günü başlayarak 4 hafta boyunca devam edecek atölye gruplarında maksimum 25 öğrenci yer alacak.

Proje kapsamında ilkokul birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar eğitim gören öğrencilere, haftada 2 gün 3 saat sürecek ücretsiz bilim, resim ve duygu tanıma atölyeleri düzenlenecek. Eğitici ve öğretici atölyeler serisinin ilki; yaşanılan olumsuz doğa olayları karşısında öğrencilerin almaları gereken önlemleri aktaran, duygularını ifade etmelerini sağlayan duygu tanıma atölyesiyle başlayacak. Ardından öğrenciler yaşadıkları duyguları resim atölyesinde resmedecekler. Atölyenin son etabı olan bilim atölyesinde ise öğrenciler yangınların nasıl çıktığını öğrenerek önlenmesine yönelik farkındalık kazanacaklar. Atölye kapsamında bölgedeki 100 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Çocukların eğitimine destek olacak projelerde yer almaktan mutluluk duyduklarını belirten Aydem Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, "Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız yangın felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Özellikle yangınlardan zarar gören bölgelerdeki öğrencilerimizin psikolojik olarak desteklenmesini sağlamak için uzun vadede neler yapabileceğimiz konusunda çalışmalar yaptık. Gündem değişse de yangınlar sönse de biliyoruz ki bu bölgelerde yaşayan çocuklarımız yangının etkilerini halen yaşamakta. Bu iş birliği sayesinde Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleriyle amacımız tasarladığımız atölyelerle çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje
Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje

Milli Eğitim Müdürlüğü, Marmaris, Atölye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydem'den Muğla bölgesindeki öğrenciler için özel proje - Son Dakika
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