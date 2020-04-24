Aydem Enerji'den,

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilen "kıyasen fatura" düzenlemesinin sadece karantina bölgelerinde ve sosyal izolasyonun sağlanamayacağı istisnai durumlarda uygulanacağını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, karantina ve sosyal mesafe kararı alınmayan yerlerde normal sayaç okumalarına devam edilecek.

Aydem Elektrik Perakende ile Aydın, Denizli, Muğla'da, Gediz Elektrik Perakende ile İzmir ve Manisa'da hizmet veren Aydem Enerji, Kovid-19 ile mücadele kapsamında abonelerine sunduğu imkanlar ve alınan önlemlerle ilgili açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan Kıyasen Fatura Düzenlemesi, sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerlidir. Belirtilen kapsamda düzenlenecek fatura sayısının çok az sayıda olacağı öngörülmektedir. Müşteriler tüketimlerinin kıyasen yapılıp yapılmadığını faturada görebilecek.Yani kıyasen sayaç okuma yapılarak düzenlenen dönemlere ait faturalarda, söz konusu faturanın 'EPDK'nin 02.04.2020 tarih ve 9278 sayılı Kurul kararı uyarınca' oluşturulduğuna dair not bulunacak. Böylece, sayaçlarının okunamaması halinde, tüketimlerinin kıyasen hesaplandığını fatura altı bildirim metninden takip edebilecek. Tüketim noktalarında, sayaç okuma işlemlerinin yapılmasının mümkün hale gelmesinden itibaren, okunan gerçek sayaç değerlerine göre mahsuplaşma yapılabilecek.

Virüsten korunmak için evde kal çağrılarına uyum sağlayan müşterilerin, evde geçirdikleri sürenin artmasıyla elektrikli aletleri daha fazla kullanmalarına bağlı olarak elektrik tüketimlerinde artış oldu. Bu dönemde müşteriler, sayaç değerleri üzerinden faturalarını kontrol edebilecekleri gibi EPDK'nin web sayfası üzerinden de bilgi sahibi olabilecek. Faturaları kıyasen oluşturulmayan ancak yine de fatura üzerinde yer alan ortalama tüketim değerlerinde anormal bir artış gözleyen müşterilerin fatura itirazları, yine mevzuat kapsamında titizlikle incelenerek en kısa zamanda yanıtlanacak."

Öte yandan şirket, düzenlemeyle ile ilgili kamuoyunda gerçekle ilgisi olmayan değerlendirmeler yapıldığı ve faturalarda kıyas yöntemi ile ilave bir maliyet yaratıldığı yönünde yanlış bir algı oluşturularak vatandaşların yanlış bilgilendirildiğine de işaret edildi.