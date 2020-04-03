Aydem Enerji'den 'Milli Dayanışma Kampanyası

Türkiye'nin ilk ve öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 3 milyon lira bağış yaptı.



Yaklaşık 12 bin çalışanı ile Türkiye ekonomisi için 40 yıldır değer üreten Aydem Enerji, içinde bulunduğumuz zorlu dönemde milli seferberlik ruhu ile kampanyaya katılma kararı aldı. Korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde elektrik üretimi ve kesintisiz enerji dağıtımıyla kişilerin yaşam şartlarına katkı sağlayan grup, böylece bağış kampanyasında da önemli bir sorumluluğu yerine getirdi.



Aydem Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Saldanlı, küresel salgına dönüşen korona virüsü tehdidine karşı birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, "Birey ve toplum seviyesinde herkesin üstüne düşen sorumluluğu gerçekleştirme çabası içinde olduğunu görmek ümit verici, bu tehlikeyi en kısa sürede en az zararla atlatacağımıza inanıyorum" dedi. - İZMİR