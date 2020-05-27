Aydem Enerji finansmanının 100 milyon doları Goldman Sachs'tan - Son Dakika

Aydem Enerji finansmanının 100 milyon doları Goldman Sachs'tan

Aydem Enerji, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ile 100 milyon dolarlık finansal destek anlaşması imzaladı.

Aydem Enerji finansmanının 100 milyon doları Goldman Sachs'tan, System.String[]

Aydem Enerji, ABD merkezli uluslararası yatırım bankası Goldman Sachs ile 100 milyon dolarlık finansal destek anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Goldman Sachs Aydem Enerji'nin finansmanına 100 milyon dolar tutarında 8 yıl vadeli destek sağladı. Bölgesinde 3 milyon müşteriye hizmet sunan şirket, bu finansmanla müşterilerinin kesintisiz ve güvenli elektriğe ulaşması için yatırım yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Enerji Üst Yöneticisi İdris Küpeli, şirketin temel ilkesinin insana ve topluma değer katmak olduğunu belirterek, "İçinden geçmekte olduğumuz olağanüstü koşullar bu görevimizin hassasiyetini ve hayati önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu anlaşma üzerinden sağlanan finansmanla, ADM elektrik dağıtım bölgesindeki 3 milyon müşterimizin yaşamına değer katmayı ve hizmet kalitemizi yükseltmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Goldman Sachs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 10:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydem Enerji finansmanının 100 milyon doları Goldman Sachs'tan - Son Dakika Ekonomi

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