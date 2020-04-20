AYDEM Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda hızlı internet odaları - Son Dakika

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AYDEM Fen Lisesi öğrenci pansiyonunda hızlı internet odaları
6 saat önce
DENİZLİ'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla AYDEM Fen Lisesi öğrenci pansiyonunun kız ve erkek bölümlerine fiber kablolar çekilerek hızlı internet odaları oluşturuldu ve tablet bilgisayarlarla donatıldı.
DENİZLİ'de İl Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün katkılarıyla AYDEM Fen Lisesi öğrenci pansiyonunun kız ve erkek bölümlerine fiber kablolar çekilerek hızlı internet odaları oluşturuldu ve tablet bilgisayarlarla donatıldı.
2011-2012 eğitim-öğretim yılında gelecek nesillerin daha iyi şartlarda eğitim almasına destek olmak hedefiyle Denizli'de yaptırılan AYDEM Fen Lisesi'ne, koronavirüs salgını nedeniyle hayatın yavaşladığı bu günlerde de destek sürüyor. Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından, AYDEM Fen Lisesi öğrenci pansiyonunun kız ve erkek bölümlerine fiber kablolar çekilerek hızlı internet odaları oluşturuldu ve tablet bilgisayarlarla donatıldı. Oluşturulan hızlı internet odalarıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim kalitesinin artması için büyük önem verdiği EBA Akademik Destek ve EBA Canlı Ders uzaktan eğitim uygulamalarından daha etkin şekilde yararlanılabileceği bildirildi. Türkiye'de ilk defa bir okul pansiyonunda gerçekleştirilen bu proje törenle hizmete girdi. Törende konuşan AYDEM Fen Lisesi Müdürü Deniz Kösehan, desteklerinden dolayı Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve Okul Aile Birliği'ne teşekkür etti. Kurulan hızlı internet odaları, hayat normale döndüğünde ve öğrenciler pansiyona döndüğünde kullanıma açılacağı belirtildi.
- Denizli
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 01:35 Kaynak: DHA
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