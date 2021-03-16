Aydem Perakende ortaklığında yürütülen "Enchant" projesiyle 5 milyon avroluk tasarruf hedefleniyor - Son Dakika

Aydem Perakende ortaklığında yürütülen "Enchant" projesiyle 5 milyon avroluk tasarruf hedefleniyor

16.03.2021 13:05
Aydem Perakende ortaklığında yürütülen

Aydem ve Gediz Perakende ortaklığında yürütülen enerjide verimlilik misyonlu Avrupa Birliği (AB) projesi "Enchant" ile İzmir'de 5 milyon avroluk tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Aydem ve Gediz Perakende ortaklığında yürütülen enerjide verimlilik misyonlu Avrupa Birliği (AB) projesi "Enchant" ile İzmir'de 5 milyon avroluk tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aydem ve Gediz Perakende proje ekipleri, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen "Enchant" projesi kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile görüştü.

Avrupa'daki 5 ülkeden akademisyenlerle iş birliği yapılarak hazırlanan projeyle karbon salımının en az 1 milyon ton azaltılması ve hane halkının enerji tüketiminde yüzde 15 tasarruf sağlanması hedefleniyor.

Söz konusu proje, Türkiye'de toplam elektriğin yaklaşık yüzde 6'sının tüketildiği İzmir'de enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji yatırımı için uygun zemini oluşturmak ve il toplamında 5 milyon avroluk tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı, Aydem ve Gediz Perakende ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ortaklığında yürütülen projeye AB'den 2 milyon avro destek sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kurumsal vatandaşlık görevlerini destekleyen Enchant projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İEÜ ile proje ortağı olmanın gurur verici olduğunu belirterek, "Ege Bölgesi'nde ve tüm Türkiye'de görevli elektrik tedarik şirketi olarak yaklaşık 5 milyon müşteriye hizmet veriyoruz. Enchant'ın enerji tasarrufu için toplumsal bir bilinç yaratacağına inancımız büyük. Bu proje çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları almaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Aydem Perakende ortaklığında yürütülen Enchant projesiyle 5 milyon avroluk tasarruf hedefleniyor
Aydem Perakende ortaklığında yürütülen Enchant projesiyle 5 milyon avroluk tasarruf hedefleniyor

Avrupa Birliği, Tunç Soyer, Enerji, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydem Perakende ortaklığında yürütülen 'Enchant' projesiyle 5 milyon avroluk tasarruf hedefleniyor - Son Dakika


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