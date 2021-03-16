Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek - Son Dakika

Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek

16.03.2021 12:50
Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek, System.String[]

Enerji tüketim davranışlarının dönüşümüne yönelik çözümlerin üretilmesini hedefleyen Avrupa Birliği'nden 2 milyon avro destek almaya hak kazanan 'Enchant' proje görüşmesi, Aydem ve Gediz Perakende proje ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Enerji tüketim davranışlarının dönüşümüne yönelik çözümlerin üretilmesini hedefleyen Avrupa Birliği'nden 2 milyon avro destek almaya hak kazanan 'Enchant' proje görüşmesi, Aydem ve Gediz Perakende proje ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Tunç Soyer'in katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye'de, toplam elektriğin yaklaşık yüzde 6'sının tüketildiği İzmir'de; enerji verimliliğini artırmak, yenilenebilir enerji yatırımı için uygun zemini oluşturmak ve il toplamında 5 milyon avroluk tasarruf sağlamak amacıyla harekete geçildi.  Avrupa Birliği'nden (AB) 2 milyon avro destek almaya hak kazanılan proje kapsamında, İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu ile Ege Bölgesi elektrik tedarik şirketleri Aydem ve Gediz Perakende proje ekipleri, İBB Başkanı Tunç Soyer'in makamında projenin detaylarını konuşmak üzere toplandı.

Avrupa'daki 5 ülkeden akademisyenler ile iş birliği yaparak 'Enchant' adlı projeyi hazırlayan İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı, Aydem, ve Gediz Perakende, İBB ile ortak yürüttüğü proje sayesinde, karbon salınımının en az 1 milyon ton azaltılmasını ve hane halkının enerji tüketiminde yüzde 15 oranında tasarruf sağlanmasını hedefliyor. Tüketicilerde enerji tüketimi hakkında farkındalık yaratılması hedeflenen projede, evlerdeki beyaz eşya ve elektrikli ev aletleri gibi eşyaların, enerji verimliliği standartlarına uygun kullanılması amaçlanıyor.

"ENERJİ TASARRUFUNDA ÖDÜLLENDİRME VE TEŞVİK SİSTEMİ"

Proje kapsamında görüşlerini paylaşan Aydem ve Gediz Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, "Aydem Perakende ailesi olarak sürdürülebilirlik yaklaşımımızı tüm iş süreçlerimize entegre ediyoruz. Kurumsal vatandaşlık görevimizi destekleyen Enchant projesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesiyle proje ortağı olmak gurur verici. Enchant'ın enerji tasarrufu için toplumsal bir bilinç yaratacağına inancımız büyük. Bu proje çerçevesinde üzerimize düşen sorumlulukları almaya hazırız" dedi. Projenin, karbon salınımını azaltma hedefiyle de İzmir için pozitif bir çıktı sağlanacağını söyleyen Demirağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin enerji kaynağından istifade ederek elektrik kullananlara teşvik ve ödüllendirme sistemleri üzerine çalışacaklarını paylaştı.

"TÜKETİCİLERİ TASARRUF VE ENERJİ VERİMLİLİĞİNE YÖNLENDİRECEĞİZ"

İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Avrupa Birliği nezdinde ülkemizi temsil etmekten ve ülkemize katma değer sağlayacak bu projede yer almaktan büyük gurur duyduğunu belirtti. Biresselioğlu "Bu projede ana amacımız enerji tüketimini ve karbon yoğunluğunu azaltmak. Bugün, görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende Ailesi ile birlikte enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik çözüm önerilerimizi İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Tunç Soyer'e sunduk.  İEÜ Sürdürülebilir Enerji Anabilim Dalı adına pozitif toplumsal dönüşüm hareketi başlatacak Enchant'a katkılardan dolayı; İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetiyle projeye sahip çıkan Aydem Perakende Ailesi'ne teşekkürlerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı.


Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek
Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek

geri dönüşüm, Tunç Soyer, Enerji, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Enerji verimlilik misyonlu proje 'Enchant'a AB'den 2 milyon avroluk destek - Son Dakika Ekonomi


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