Aydem Perakende'nin kadın yöneticileri artıyor - Son Dakika

Aydem Perakende'nin kadın yöneticileri artıyor

09.03.2021 11:11
Aydem Perakende'nin kadın yöneticileri artıyor, System.String[]

Türkiye genelinde şirketlerde kadın istihdam oranlarıyla ilgili araştırmalar yapılıyor. Yapılan araştırmalardan biri olan "İş'te Kadının Yükselişi Araştırması'nda Aydem Perakende dikkat çekti. Toplamda bin kişiye kadar çalışanı olan şirket %45.24 puan alarak 11'nci sırada olduğu açıklandı.

Aydem Perakende, Türkiye genelinde yapılan "İş'te Kadının Yükselişi Araştırması"nda, bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde yüzde 45.24 puanla 11'inci sırada yer aldı.

Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, kadın yönetici istihdamında büyük bir başarıya imza attı. Inbusiness Dergisi'nin gerçekleştirdiği 'İş'te Kadının Yükselişi Araştırması'nın sonuçlarına göre Aydem Perakende, orta kademede çalışan kadın yönetici oranı en yüksek şirketler arasında yer aldı. Derginin '100 Şirketin Üst Yönetim Kademesinde Kadının Yükselişi' listesinin bin kişiye kadar çalışanı olan şirketler kategorisinde yüzde 45.24 puanla 11'inci sırada yer aldı.

"Mentorluk ve eğitim programları uyguluyoruz"

Aydem Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, kadınların çalışma hayatına katılımını desteklediklerini ve yöneticilik düzeyinde sayılarını artırmaya da büyük önem verdiklerini vurguladı. Araştırmanın sonuçlarını değerlendiren Demirağ şunları söyledi: "Bugün yüzde 65'e yakın kadın çalışan ve yüzde 46'ya yakın yönetici oranımızla, kadın istihdamına yaptığımız katkılardan dolayı gururluyuz. Orta kademe yöneticilerimizi üst kademeye; iş hayatına yeni başlayan, alanlarında uzman ekip arkadaşlarımızın orta kademe yöneticiliğe çıkması için mentorluk ve eğitim programları uyguluyoruz. Aydem Perakende olarak cinsiyet eşitliğinin ve kadın çalışan istihdamının bir politika olmanın ötesinde, kurumsal sorumluluk olduğu yaklaşımını benimsiyoruz. '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, her alanda eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşam arzumuzun en kısa sürede gerçekleşmesini umut ediyoruz. Bu emelde üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz." - AYDIN

Aydem Perakende'nin kadın yöneticileri artıyor

Türkiye, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydem Perakende'nin kadın yöneticileri artıyor - Son Dakika


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