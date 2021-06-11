Aydem Perakende ve JTI Türkiye temiz enerji anlaşması imzaladı

Aydem Perakende ve JTI Türkiye, I-REC sertifikalı yüzde 100 temiz enerji anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma ile Aydem Perakende bu yıl JTI Türkiye'nin İzmir Torbalı fabrikasında tüketilecek yaklaşık 10 milyon kilovatsaat elektrik enerjisini küresel olarak I-REC tarafından sertifikalanan yenilenebilir kaynaklardan tedarik edecek.

İş birliği kapsamında, elektriğin tamamı Aydem Yenilebilir Enerji'nin tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim santrallerinden karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını kurumsal bir misyon olarak gördüklerini aktararak, "İşte Yeşil Enerji Kampanyamız ile bizimle aynı vizyonu taşıyan kurumsal müşterilerimizin enerji ihtiyacının tamamını I-REC sertifikalı temiz enerji ile karşılıyoruz. Japan Tobacco International ile tüm kurumlara örnek olacak bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu anlaşma çerçevesinde JTI'nın yıllık karbon ayak izinin 4 bin 500 ton kadar azaltmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Geçen yılın başından beri Aydem ve Gediz Perakende olarak hizmet verdikleri İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki tüm müşteri ilişkileri merkezleri ve genel müdürlük binalarında da I-REC sertifikalı temiz enerji kullandıklarını aktaran Sontuna, 2020 yılında 4 bin 250 megavatsaat enerji tüketimi karşılığında yaklaşık 2 bin 550 ton karbon salınımının önüne geçtiklerini belirtti.