Aydem ve Gediz Elektrik E-Mutabakat uygulamasına geçti - Son Dakika

Yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti veren Aydem ve Gediz Elektrik, işletme müşterileri için büyük kolaylık sağlayacak e-mutabakat uygulamasına geçti.



Aydem ve Gediz Elektrik e-mutabakat uygulamasına geçti. Tüzel ya da şahıs şirketleri bu sayede KDV hariç 5 bin TL ve üzeri faturaları için beyan etmeleri gereken 'Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu' (BA) ve 'Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu' (BS) mutabakatlarını, artık daha kolay takip edebilecek. E-mutabakat sistemine geçişle birlikte, sistemde e-posta bilgisinin güncel olması koşuluyla Aydem ve Gediz Elektrik tarafından gerekli her türlü bilgi, e-posta ortamında müşteriyle paylaşılabilecek. E-mutabakat sisteminden yararlanabilmenin tek şartı ise e-posta bilgisinin güncel olması. Bu sistem sayesinde müşterilerin her ay imza alarak süreci manuel olarak takip etme zorunluluğu ortadan kalkacak.



Uygulamayla fatura güncelleme işlemleri, ilgili ayı takip eden ayın 15'i ile 30'u arasında yapılabilecek. E-mutabakattan yararlanmak isteyen müşterilerin, şirket e-posta adreslerini ve diğer iletişim bilgilerini, Aydem ve Gediz Elektrik'in müşteri ilişkileri merkezlerinden, web sitelerindeki online işlemler sayfasından veya 0850 800 0 186 numaralı iletişim merkezi aracılığıyla güncellemeleri gerekiyor.



Genel Müdür Çağdaş Demirağ: "Dijitalleşme Adına Büyük Bir Adım"



Söz konusu yeniliğin, doğrudan müşterilerin e-posta adreslerine gittiği için veri güvenliği sağladığını söyleyen Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, konu ile ilgili olarak, "Dijitalleşme adına büyük bir adım daha atmış olduğumuz bu uygulama, müşterilerimizin hayatlarını oldukça kolaylaştıracak. Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık söz konusu olduğunda müşterilerimizin kolaylıkla ekstre yüklemesi ve karşılaştırma yapabilmesi sağlanacak" dedi.



Demirağ sözlerini şöyle sürdürdü; "Müşterilerimiz, gerçekleştirilen tüm mutabakatları uygulama üzerinden takip edecek, ihtiyaç olması durumunda geçmiş mutabakatları ile e-fatura ve e-arşiv faturalarına da kolaylıkla ulaşabilecekler" - AYDIN