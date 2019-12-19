Aydem ve Gediz Elektrik'ten e-mutabakat uygulaması

Aydem ve Gediz Elektrik AŞ, müşteri işlemlerinde için kolaylık sağlayacak e-mutabakat uygulamasına geçti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, e-mutabakat uygulamasıyla şirketler, KDV hariç 5 bin lira ve üzeri faturaları için beyan etmeleri gereken "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu" ve "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu" mutabakatlarını, daha kolay takip edebilecek.

E-mutabakat sistemine geçişle birlikte, her türlü bilgi şirketlerle e-posta ortamında paylaşılabilecek. Sisteminden yararlanabilmek e-posta bilgisinin güncel olması gerekiyor. Bu sistemle müşterilerin her ay imza alarak süreci manuel olarak takip etme zorunluluğu ortadan kalkacak.

Uygulamayla fatura güncelleme işlemleri, ilgili ayı takip eden ayın 15'i ile 30'u arasında yapılabilecek. Sistemden yararlanmak isteyen müşteriler, şirket e-posta adresleri ve diğer iletişim bilgilerini, Aydem ve Gediz Elektrik'in müşteri ilişkileri merkezlerinden, web sitelerindeki online işlemler sayfasından veya iletişim merkezinden güncelleyebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, söz konusu yeniliğin doğrudan müşterilerin e-posta adreslerine gittiği için veri güvenliği sağladığını belirtti.

Uygulamanın müşterileri işlemlerini oldukça kolaylaştıracağını kaydeden Demirağ, "Mutabakatlarla ilgili uyuşmazlık söz konusu olduğunda müşterilerimizin kolaylıkla ekstre yüklemesi ve karşılaştırma yapabilmesi sağlanacak. Müşterilerimiz, gerçekleştirilen mutabakatları uygulama üzerinden takip edecek, ihtiyaç olması durumunda geçmiş mutabakatları ile e-fatura ve e-arşiv faturalarına da kolaylıkla ulaşabilecekler." ifadelerini kullandı.