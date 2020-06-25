Aydem ve Gediz Elektrik'ten fatura borcuna taksit imkanı - Son Dakika

Aydem ve Gediz Elektrik'ten fatura borcuna taksit imkanı

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, elektrik fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, elektrik fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

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Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli, Muğla'da hizmet veren Aydem Elektrik ile İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gediz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunuyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, 1 Temmuz'dan önce müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online İşlemlerden taksitlendirme işlemi yapabilecek.

Manisa, Muğla, Gediz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:13 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydem ve Gediz Elektrik'ten fatura borcuna taksit imkanı - Son Dakika Ekonomi

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