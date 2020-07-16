Aydem ve Gediz Elektrik'ten noterlere indirimli elektrik - Son Dakika

Aydem ve Gediz Elektrik'ten noterlere indirimli elektrik

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende AŞ tarafından noterlere indirimli elektrik verileceği bildirildi.

Aydem ve Gediz Elektrik Perakende AŞ tarafından noterlere indirimli elektrik verileceği bildirildi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik hizmeti veren Aydem ve Gediz Elektrik Perakende AŞ ile Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile önemli bir iş birliğine imza attı.

Buna göre, birlik binaları ve 2 bin 61 noterlik dairesi fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem ve Gediz Elektrik Perakende Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, TNB ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 lira ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini belirterek, kampanya süresince TNB mensubu noterlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedelinin 12 ay boyunca sabit tutulacağını kaydetti.

Kampanyadan yararlanmak isteyen noterlerin TNB portalı veya Aydem ve Gediz Elektrik Perakende'nin internet sitelerindeki başvuru formunu doldurabileceğini ya da iletişim merkezlerini arayabileceğini aktaran Sontuna, kampanyanın 30 Eylül'e kadar devam edeceğini bildirdi.

TNB Başkanı Dursun Cin de kampanyadan faydalanacak olanların, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edeceğini vurgulayarak, "Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve Aydem ve Gediz Elektrik Perakende'ye katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

bedelli, Manisa, İzmir, Gediz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Aydem ve Gediz Elektrik'ten noterlere indirimli elektrik - Son Dakika Ekonomi
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