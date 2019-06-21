Son Dakika Haberleri: Aydem ve Gediz Elektrik tüketiciye yönelik seminer düzenliyor
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Aydem ve Gediz Elektrik tüketiciye yönelik seminer düzenliyor

56 dakika önce

Aydem ve Gediz Elektrik'in, elektrik enerjisi piyasasında maliyetlerin yönetilmesi konusunda tüketicilerini bilinçlendirmek için 25 ve 27 Haziran'da seminerler düzenleyeceği belirtildi.

Aydem ve Gediz Elektrik tüketiciye yönelik seminer düzenliyor, System.String[]
Aydem ve Gediz Elektrik'in, elektrik enerjisi piyasasında maliyetlerin yönetilmesi konusunda tüketicilerini bilinçlendirmek için 25 ve 27 Haziran'da seminerler düzenleyeceği belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, piyasada fiyat oluşumu ve yüksek elektrik tüketimine sahip tüketicilerin karşılaştıkları risklerle ilgili sanayi ve ticarethane abonelerine yönelik son kaynak tedarik tarifesi ve güvence bedeli konularında bazı seminerler gerçekleştirildi.
Söz konusu seminerler, 17 Haziran'da İzmir Elektrik Mühendisleri Odası ve Denizli Ticaret Odası'nda, 19 Haziran'da Denizli Elektrik Mühendisleri Odası'nda düzenlendi. 20 Haziran'da ise Manisa Ticaret Odası'nda sektör temsilcilerinin soruları yanıtlandı ve bilgilendirmeler yapıldı.
Yüksek elektrik tüketimi olan sektörlerden sivil toplum kuruluşları, Elektrik Mühendisleri Odaları gibi meslek örgütleri, Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Organize Sanayi Bölgeleri'nden uzmanların katıldığı seminerlerde, son kaynak tedarik tarifesi hakkında ve güvence bedelinin ne olduğu, neden alındığı ve neden güncellendiği konuları hakkında bilgi verildi.
Ayrıca, 25 Haziran'da saat 14.00'te Aydın Sanayi Odası'nda, 27 Haziran saat 14.00'te Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda elektrik enerjisi piyasasında maliyetlerin yönetilmesi konusunda tüketicilerini bilinçlendirmek içi seminerler düzenlecek.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:58 Kaynak: AA
Söz, Gediz, Ekonomi
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