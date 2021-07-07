Aydem ve Gediz Perakende, Castrol ile iş birliği anlaşması imzaladı

Türkiye'nin öncü elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende ve Gediz Perakende ile müşterilerine yönelik yenilikçi iş modelleri geliştiren Castrol arasında özel bir iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, imzalanan anlaşma kapsamında, Castrol'ün tüm Türkiye çapındaki araç bakım ve onarım özel servis ve perakende müşterilerine uygun birim fiyata sahip elektrik tarifesi seçenekleri sunularak operasyonel gider kalemi olan elektrik harcamalarında avantajlı tüketim yapılmasına olanak sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aydem Elektrik Perakende ve Gediz Elektrik Perakende Genel Müdürü Çağdaş Demirağ, sektöründe öncü firmalarla iş birliği yaparak Türkiye için değer yaratırken, sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sağladıklarını belirtti.

Demirağ, "Castrol ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği çerçevesinde, ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan otomotiv alanında araç bakım ve onarım sektöründe hizmet veren özel servis ve perakende müşterilerimiz, elektrik maliyetlerinde yapılacak düşüş neticesinde avantaj elde edecekler. Avantajlı elektrik anlaşmasına ek olarak, Castrol araç bakım ve onarım müşterileri, Aydem Elektrik Perakende ve Gediz Elektrik Perakende'nin uluslararası geçerliliği olan I-REC sertifikalı, yüzde 100 yenilenebilir enerjiden tedarik ettiği yeşil enerjiyi de kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal da Castrol'ü tercih eden iş ortaklarına katma değerli hizmet sunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İmzaladığımız Aydem Perakende ve Gediz Perakende iş birliğiyle, bir yıl boyunca sabit birim tarifeli kullanım ile Türkiye genelindeki tüm araç bakım ve onarım hizmeti veren özel servis ve perakende müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini azaltarak, yılda 30 günden fazla elektrik tasarrufu sağlama olanağı sunuyoruz. Aydem Yenilebilir Enerji'ye sağladığımız dünyanın ilk karbon nötr Castrol OPTIGEAR endüstriyel ürünleri ile üretilen yeşil enerjiye katkı sağlıyoruz. Castrol'ün yeni sürdürülebilirlik stratejisinin bir parçası olan karbon nötr ürünleri ile sürdürülebilir bir geleceği mümkün kılmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz."