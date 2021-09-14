Aydem Perakende ve Gediz Perakende'den faizleri sildiren kampanya

Ege Bölgesi'nin görevli elektrik tedarik şirketleri Aydem Perakende ve Gediz Perakende, 2019 yılı ve öncesi fatura dönemlerine ait asıl alacak, icra gideri ve avukatlık ücretlerini, 30 Eylül 2021 tarihine kadar peşin ödeyen müşterilerinin bakiye faiz borçlarının silineceğini açıkladı. Ödeme avantajı sağlayacak ve mevcut borç oranını düşürecek bu kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, Müşteri İlişkileri Merkezleri'nden ödeme yapabilecek veya 0850 800 0 186 numaralı çağrı merkezini arayarak ödeme alternatifleri ile ilgili detaylı bilgi alabilecek.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende'nin sunduğu faizsiz ödeme kampanyası ile, 31 Aralık 2019 tarihinden önceki fatura dönemlerine ait yasal takibe konu olan tüm borçlara ilişkin icra dosyasındaki bakiye faizlerinin tamamının silineceği bildirildi. Kampanya, icra dosyasındaki asıl alacak tutarı, masraf, harç ve kanuni vekalet ücretinin de peşin olarak ödenmesi halinde geçerli olacak.

Kampanya kapsamında borçlar, hizmet noktalarındaki veznelere nakit veya kredi kartıyla ödenebileceği gibi, şirket banka hesaplarına havale/EFT gönderimi yapılarak da ödenebilir. Ek olarak, ödemesi gerçekleştirilen dosyalara konulan hacizlerin kaldırılması için masrafların, aboneler tarafından icra dairesine ödenmesi gerekiyor.

TEDAŞ döneminden kalma alacaklar kampanya kapsamı dışında tutulacak. - İZMİR