Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürlüğü'ne Serdar Marangoz atandı

İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik perakendeciliği hizmeti sunan Aydem Enerji şirketlerinden Aydem Perakende ve Gediz Perakende'de, genel müdür pozisyonunda görev değişikliği gerçekleşti. Kurum içinde gerçekleştirilen atama ile Aydem Enerji Ticaret Grup Başkanı Serdar Marangoz, Ege Bölgesi'nde İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla illerinde elektrik perakendeciliği alanında 5 milyondan fazla noktada 20 milyonu aşkın insana hizmet sunan Aydem ve Gediz Perakende'nin Genel Müdürlük görevini devraldı.

ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Serdar Marangoz'un sektörde 10 yılı aşkın deneyimi bulunuyor. Kariyerine Siemens AG'de başlayan Marangoz, 2009 yılından bu yana Aydem Enerji çatısı altında farklı şirketlerde üst düzey yöneticilik görevleri üstlendi; sırasıyla Aydem Elektrik Piyasası ve Regülasyon Müdürü, ADM ve GDZ Elektrik Dağıtım şirketlerinde İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 2019 yılında Aydem Enerji'ye Ticaret Grup Başkanı (CCO) ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. Marangoz, perakende grup şirketlerinin genel müdürü görevine ek olarak Aydem Yenilenebilir Enerji'deki Yönetim Kurulu Üyeliği sorumluluğunu da sürdürecek. - İZMİR